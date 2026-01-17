Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos

A Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa alcançou a marca de 174.722 atendimentos desde sua reinauguração, ocorrida em 16 de janeiro de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. O equipamento, localizado na estrada Takashi Kobata, 1.608, completou dois anos de funcionamento nesta sexta-feira (16/01) com dados consolidados de 2024 e 2025 que mostram não apenas crescimento no volume, mas também diversidade de serviços prestados à população.

Do total de atendimentos realizados, 76.675 correspondem a ações em grupo. Já as consultas médicas somam 33.703 atendimentos, enquanto os serviços de escuta qualificada e procedimentos alcançaram 27.209 registros no período.

A atuação da equipe de enfermagem também se destaca, com 16.161 consultas realizadas. Na área de saúde bucal, a unidade contabilizou 7.983 consultas odontológicas, ampliando o acesso da população a tratamentos preventivos e curativos. Outro dado relevante é o avanço da cobertura vacinal, com 9.091 aplicações de vacinas, além dos atendimentos especializados realizados por profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) e psicólogos, que somaram 3.901 atendimentos voltados especialmente à saúde mental e ao acompanhamento psicossocial.

Esse conjunto de números traduz a consolidação da unidade como referência em atenção integral. As principais demandas acompanhadas ao longo dos dois anos estiveram relacionadas à saúde mental, hipertensão e diabetes, obesidade, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, além de dor crônica e necessidades de estimulação cognitiva e funcional. O perfil reforça o papel da unidade na prevenção de agravos, no acompanhamento de doenças crônicas e no cuidado contínuo às famílias.

Para a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, Juliana Santana, os resultados refletem um trabalho diário pautado no acolhimento e na proximidade com a comunidade. “Mais do que contabilizar atendimentos, estamos falando de histórias acompanhadas ao longo do tempo. A USF Jardim Europa se tornou um espaço de escuta, de orientação e de vínculo com a população, o que é essencial para alcançar resultados consistentes em saúde”, afirmou.

Além das consultas individuais, a unidade desenvolveu projetos permanentes em formato de grupos, que se consolidaram como ferramentas importantes de promoção da saúde e fortalecimento do cuidado multiprofissional. Entre as iniciativas de destaque estão o Grupo de Saúde Mental, Grupo Infantil, Grupo de Adolescentes, Grupo de Gestantes, Grupo de Auriculoterapia, Grupo de Pacientes Pré-Bariátricos e o Grupo de Neuroestimulação. Essas ações têm contribuído diretamente para a melhora da adesão aos tratamentos, a redução de queixas recorrentes e a ampliação da autonomia dos usuários em relação à própria saúde.

De acordo com Juliana, o trabalho coletivo tem sido decisivo para ampliar os impactos positivos da unidade. “Os grupos possibilitam um cuidado mais próximo e humanizado, fortalecendo a confiança entre profissionais e usuários. Isso reflete diretamente na prevenção de doenças e na qualidade de vida das pessoas atendidas”, destacou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou que os números alcançados comprovam o acerto dos investimentos realizados na estrutura e nas equipes. “Quando reinauguramos a USF Jardim Europa, em janeiro de 2024, na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, nosso objetivo era ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais e mais conforto para a população. Hoje, ao olhar para mais de 174 mil atendimentos realizados, vemos que a decisão foi acertada e que a unidade se consolidou como referência de atenção integral na região norte da cidade”, afirmou.

A revitalização do posto de saúde, concluída no início de 2024, representou um marco importante para a saúde da região. A obra ampliou a capacidade de atendimentos mensais, com a implantação de um novo consultório e a chegada de mais um médico generalista para compor a equipe. No início das atividades, a unidade projetava realizar até 2,6 mil atendimentos por mês, beneficiando diretamente cerca de 18 mil moradores dos bairros Jardim Europa, Chácara Mea, Recreio Sertãozinho, Jardim Carla e Meu Sossego.

As melhorias estruturais incluíram a construção de um novo consultório, ampliação da sala administrativa e da copa, pintura geral, revisão do telhado e da parte elétrica, além da instalação de portas bate-maca, garantindo melhor organização dos fluxos internos e mais privacidade aos pacientes. O investimento foi viabilizado por meio de recursos municipais e de emenda parlamentar, reforçando a parceria entre os poderes na qualificação da rede de saúde.

Para Ferreira, a trajetória do equipamento se insere em um contexto mais amplo de fortalecimento da Atenção Básica em Suzano. “Seguimos avançando para ampliar ainda mais esse alcance, com a revitalização de prédios próprios e a expansão das equipes. A experiência da USF Jardim Europa mostra que investir em estrutura, profissionais e projetos inovadores resulta em mais acesso, mais resolutividade e mais qualidade no atendimento à população”, concluiu o secretário.