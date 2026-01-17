Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 17 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos

Unidade revitalizada em 2024 consolida-se como referência em atenção integral, amplia cuidado multiprofissional e fortalece vínculo com a população da região norte de Suzano

17 janeiro 2026 - 11h00Por de Suzano
Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentosReinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa alcançou a marca de 174.722 atendimentos desde sua reinauguração, ocorrida em 16 de janeiro de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. O equipamento, localizado na estrada Takashi Kobata, 1.608, completou dois anos de funcionamento nesta sexta-feira (16/01) com dados consolidados de 2024 e 2025 que mostram não apenas crescimento no volume, mas também diversidade de serviços prestados à população.

Do total de atendimentos realizados, 76.675 correspondem a ações em grupo. Já as consultas médicas somam 33.703 atendimentos, enquanto os serviços de escuta qualificada e procedimentos alcançaram 27.209 registros no período.

A atuação da equipe de enfermagem também se destaca, com 16.161 consultas realizadas. Na área de saúde bucal, a unidade contabilizou 7.983 consultas odontológicas, ampliando o acesso da população a tratamentos preventivos e curativos. Outro dado relevante é o avanço da cobertura vacinal, com 9.091 aplicações de vacinas, além dos atendimentos especializados realizados por profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) e psicólogos, que somaram 3.901 atendimentos voltados especialmente à saúde mental e ao acompanhamento psicossocial.

Esse conjunto de números traduz a consolidação da unidade como referência em atenção integral. As principais demandas acompanhadas ao longo dos dois anos estiveram relacionadas à saúde mental, hipertensão e diabetes, obesidade, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, além de dor crônica e necessidades de estimulação cognitiva e funcional. O perfil reforça o papel da unidade na prevenção de agravos, no acompanhamento de doenças crônicas e no cuidado contínuo às famílias.

Para a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, Juliana Santana, os resultados refletem um trabalho diário pautado no acolhimento e na proximidade com a comunidade. “Mais do que contabilizar atendimentos, estamos falando de histórias acompanhadas ao longo do tempo. A USF Jardim Europa se tornou um espaço de escuta, de orientação e de vínculo com a população, o que é essencial para alcançar resultados consistentes em saúde”, afirmou.

Além das consultas individuais, a unidade desenvolveu projetos permanentes em formato de grupos, que se consolidaram como ferramentas importantes de promoção da saúde e fortalecimento do cuidado multiprofissional. Entre as iniciativas de destaque estão o Grupo de Saúde Mental, Grupo Infantil, Grupo de Adolescentes, Grupo de Gestantes, Grupo de Auriculoterapia, Grupo de Pacientes Pré-Bariátricos e o Grupo de Neuroestimulação. Essas ações têm contribuído diretamente para a melhora da adesão aos tratamentos, a redução de queixas recorrentes e a ampliação da autonomia dos usuários em relação à própria saúde.

De acordo com Juliana, o trabalho coletivo tem sido decisivo para ampliar os impactos positivos da unidade. “Os grupos possibilitam um cuidado mais próximo e humanizado, fortalecendo a confiança entre profissionais e usuários. Isso reflete diretamente na prevenção de doenças e na qualidade de vida das pessoas atendidas”, destacou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou que os números alcançados comprovam o acerto dos investimentos realizados na estrutura e nas equipes. “Quando reinauguramos a USF Jardim Europa, em janeiro de 2024, na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, nosso objetivo era ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais e mais conforto para a população. Hoje, ao olhar para mais de 174 mil atendimentos realizados, vemos que a decisão foi acertada e que a unidade se consolidou como referência de atenção integral na região norte da cidade”, afirmou.

A revitalização do posto de saúde, concluída no início de 2024, representou um marco importante para a saúde da região. A obra ampliou a capacidade de atendimentos mensais, com a implantação de um novo consultório e a chegada de mais um médico generalista para compor a equipe. No início das atividades, a unidade projetava realizar até 2,6 mil atendimentos por mês, beneficiando diretamente cerca de 18 mil moradores dos bairros Jardim Europa, Chácara Mea, Recreio Sertãozinho, Jardim Carla e Meu Sossego.

As melhorias estruturais incluíram a construção de um novo consultório, ampliação da sala administrativa e da copa, pintura geral, revisão do telhado e da parte elétrica, além da instalação de portas bate-maca, garantindo melhor organização dos fluxos internos e mais privacidade aos pacientes. O investimento foi viabilizado por meio de recursos municipais e de emenda parlamentar, reforçando a parceria entre os poderes na qualificação da rede de saúde.

Para Ferreira, a trajetória do equipamento se insere em um contexto mais amplo de fortalecimento da Atenção Básica em Suzano. “Seguimos avançando para ampliar ainda mais esse alcance, com a revitalização de prédios próprios e a expansão das equipes. A experiência da USF Jardim Europa mostra que investir em estrutura, profissionais e projetos inovadores resulta em mais acesso, mais resolutividade e mais qualidade no atendimento à população”, concluiu o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê
Cidades

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê

Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade
Cidades

Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade

Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer
Cidades

Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião

Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão
Cidades

Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão

Estado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em março
Cidades

Estado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em março