Relógio parado do campanário da Igreja Matriz confunde pedestres

O relógio parado do campanário da Igreja Matriz na Praça João Pessoa, marco central da cidade, confunde pedestres. Eles pedem uma solução para o problema. O DS passou nesta terça-feira, 16, pelo local às 14h40, mas o relógio marcada 9h40.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação e a pasta de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano reafirmaram que o trabalho realizado na Praça João Pessoa compreende a conservação do patrimônio e ações de preservação da paisagem. A pasta de Planejamento Urbano também esclarece que os estudos para a requalificação da área central ainda estão em curso. Sobre o relógio, não houve posicionamento.

Por outro lado, a Igreja Matriz, recebe ações de revitalização pelos paroquianos constantemente e projetos para a melhoria geral do local estão sendo realizados. De acordo com o padre Claudio Taciano, pároco da igreja, os serviços que competem à iluminação interna já foram finalizados, bem como o altar do padroeiro São José. "Buscamos realizar essas ações para que o local fique mais bonito e acolhedor para toda a população", reitera o padre.

Além dos serviços mencionados, o altar da igreja com a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficará na parte lateral do local, para que os fiéis possam observá-la. Essa ação está prevista para ser finalizada daqui a um mês e, segundo o padre, haverá uma missa de inauguração. Além do altar direcionado à imagem de Nossa Senhora, os paroquianos da igreja iniciarão a implantação de um altar para o padroeiro São Sebastião.

Um veleiro também foi implantado a pedido dos católicos e, de acordo com Taciano, a igreja sempre procura atender as reivindicações dos fiéis. "Em dentro de um mês reabriremos a livraria que também foi um pedido dos frequentadores. Sempre buscamos atender o que os fiéis nos pedem", indaga. As intervenções na torre, arco central e relógio do local ainda estão em andamento e até o fim do ano os responsáveis pela igreja pretendem finalizar todas as ações de revitalização.

O padre ainda comenta a questão da igreja ser um patrimônio histórico pra cidade e não apenas católico. "O objetivo de arrumarmos e nos preocuparmos tanto com a igreja é pra preservá-la, para que a população tenha acesso e possa visitar mais o local. A parceria com a Prefeitura nos ajuda bastante também", finaliza.