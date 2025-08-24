Repasse de IPVA na região cresce 73,2% e ICMS 11,4%

O repasse do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) para cidades do Alto Tietê aumentou 73,24% e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 11,41% de janeiro a julho de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Os dados são da Secretaria do Estado da Fazenda.

Os repasses do IPVA de 2025 recebidos pelos dez municípios foram de R$ 340.975.048,01, enquanto no mesmo período de 2024 foram de R$ 317.483.423,39, diferença de R$ 23.491.624,62. Já as transferências de ICMS passaram de R$ 647.297.186,00 em 2024 para R$ 721.164.740,40 em 2025, aumento de R$ 73.867.554,40.

Biritiba Mirim e Salesópolis, cidades menos populosas da região, tiveram o maior aumento percentual de repasses nas duas modalidades.

No IPVA, Biritiba teve aumento de 16%; Salesópolis 15,87%; Arujá 10,78%; Poá 9,58%; Guararema 9,32%; Itaquaquecetuba 8,74%; Suzano e Ferraz de Vasconcelos 7,85%; Santa Isabel 6,93%; e Mogi das Cruzes 4,94%.

Já no ICMS, Biritiba aumentou 47%; Salesópolis 32,26%; Santa Isabel 20,9%; Guararema 15,19%; Mogi 14,38; Itaquá 11,22%; Poá 10%; Arujá 9,20%; Suzano 7,67%; e Ferraz 3,78%.

Os repasses aos municípios são liberados segundo os índices de Participação dos Municípios, conforme a Constituição Federal. Os índices são apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte.