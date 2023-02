Repasse federal deve ajudar a reduzir filas de cirurgias na região

Os municípios aguardam repasses do Governo do Estado e do Ministério da Saúde depois da divulgação do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, no dia 26 de janeiro.

Nas cidades verificadas pelo DS, só em Suzano, são 5 mil procedimentos em espera ou em vias de execução no município, sendo que 90% são de referência estadual.

De acordo com o secretário de Atenção Especializada à Saúde (SAES), Helvécio Magalhães, estão previstos R$ 600 milhões para execução do programa.

A princípio, os primeiros recursos encaminhados, cerca de R$ 200 milhões, serão para cirurgias eletivas, ao mesmo tempo que se discutirá os próximos passos para exames diagnósticos e consultas especializadas.

A Secretária de Saúde de Suzano tem conseguido vagas via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), do governo do Estado, para cirurgias de urgência e emergência, mas nem tanto para cirurgias eletivas, algo que ainda é reflexo da pandemia da Covid-19.

Segundo a Prefeitura, por este motivo, o município também está se preparando para a realização de um mutirão em breve.

A pasta ressaltou como este investimento irá auxiliar a saúde, caso a cidade seja escolhida. “Sem dúvida, será muito positivo, uma vez que poderá auxiliar na oferta de mais vagas para a realização desses procedimentos”, informou.

A cidade ainda deve manter “constante diálogo” com o Governo do Estado para conseguir receber o repasse e deverá ocorrer por meio do Departamento Regional de Saúde 1 (DRS 1), ao qual Suzano pertence.

ALTO TIETÊ

A administração de Itaquaquecetuba disse que o repasse do recurso financeiro das cirurgias eletivas não é distribuído fundo a fundo para as cidades. "O município recebe as vagas para avaliação cirúrgica disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde através do sistema Cross/Siresp para agendamento e encaminhamento dos pacientes nos hospitais de referência de acordo com cada tipo de cirurgia. O projeto ocorre anualmente e é imprescindível para que o município possa reduzir a fila de cirurgias eletivas e para dar acesso aos pacientes aos procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, que são responsabilidade do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo", explicou a Secretaria de Saúde.

Em 2022, o programa de cirurgias eletivas ajudou a reduzir a demanda reprimida em 71% no município de Itaquá.

Já Ferraz de Vasconcelos informou que ainda não tem conhecimento do repasse desses recursos.

A administração de Guararema agenda especialidades cirúrgicas em serviços estaduais, como o Hospitais Regionais ou Ambulatório Médico de Especialidades (AME), não havendo demanda represada para o ato cirúrgico.

Santa Isabel espera que este repasse auxilie na contratação de mais profissionais ou na compra de serviços.

Até o fechamento desta matéria, Mogi das Cruzes disse que não possui levantamento de fila de espera para cirurgias, mas os pedidos de pacientes que aguardam por consultas para avaliação em especialidades cirúrgicas que podem, ou não, serem encaminhados posteriormente para cirurgias, mas não enviou o número de pedidos.

Os municípios de Poá, Arujá, Biritiba Mirim e Salesópolis não retornaram o contato.