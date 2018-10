Repasses anuais à Apae de Suzano somam R$ 650 mil

Os repasses municipais à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano somam R$ 650 mil ao ano. O valor é divido em projetos desenvolvidos em parceria com a secretarias de Educação e Saúde. Os serviços prestados beneficiam crianças especiais que freqüentam a casa. Além do apoio da administração municipal, a instituição também promove eventos em parceria com a iniciativa privada para se manter.

A entidade recebe do município R$ 430 mil para o projeto 'Centro de oportunidades, amor e cidadania', desenvolvido com a secretaria da Educação que atende 136 crianças na Apae. "Há alguns anos a gente realiza a ação com alunos de 3 a 10 anos. Temos oficinas de linguagem, desenvolvemos as habilidades e socialização por meio do estímulo. Além da oficina de criando e recriando, na sala de artes com atividades em peças e pintura", disse a diretora geral da entidade, Claudineia Machado.

O outro repasse, de R$ 220 mil, é referente ao atendimento clínico e ambulatorial de 120 crianças, de 10 a 14 anos. "Com esse valor fazemos a hidroterapia, fisioterapia, fonoaudióloga e psicologia, tanto para os alunos como para as famílias", explicou. Ao todo, a casa é freqüentada por 220 alunos especiais.

A expectativa é de que o número chegue a 250 neste ano, conforme a demanda repassada por meio da secretaria de Educação. Além do apoio municipal, a instituição se mantém pela parceria com empresas e pela promoção de eventos. No dia 12 de maio aconteceu a 10ª edição da Festa da Pizza, com a pizzaria Dois Irmãos. Outra iniciativa é com a equipe de telemarketing Sollo, que solicita doações dos munícipes por meio da cobrança de energia e também realiza a venda de doces à comunidade.

A diretora ressalta a importância das colaborações, uma vez que a casa ainda não atende toda a demanda especial suzanense. "Tem bastante criança que necessita de atendimento. Temos uma lista de espera, para a parte clínica".

A família que conta com uma criança especial deve comparecer à Apae com encaminhamento e laudo médico, além da documentação básica para realizar a inscrição na casa. Posteriormente, a entidade agenda um encontro para triagem.