Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê

Os repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às cidades do Alto Tietê cresceram 8,9% no mês de setembro de 2025.

Ao todo, os municípios receberam R$ 55.018.322,96 neste ano. No mesmo mês do ano passado, os repasses chegaram a R$ 50.488.883,81. Todas as cidades tiveram aumento no valor recebido.

Os dados são referentes aos primeiros três repasses realizados no mês de setembro, sendo que um repasse ainda está pendente e deve ser feito na última semana do mês. Os números são da Secretaria do Estado da Fazenda e estão disponíveis no site da pasta.

A cidade que teve o maior aumento nos repasses foi Salesópolis, que saltou 29,4%, saindo de R$ 499.779,96 para R$ 647.184,31. Biritiba Mirim fica atrás, vendo o repasse de R$ 667.569,63 crescer para R$ 840.778,37. O aumento foi de 25,9% na cidade.

O top-3 é fechado por Santa Isabel, que viu um aumento de 18,6% de um ano para o outro. O valor repassado ao município saiu de R$ 1.489.531,41 para R$ 1.767.813,43.

Guararema aparece logo depois, com o repasse pulando 13% na cidade, saindo de R$ 1.686.591,50 para R$ 1.906.968,36. Mogi fica atrás, com um crescimento de 11,9% de um período para o outro. A cidade recebeu R$ 13.922.283,89 em setembro do ano passado e R$ 15.589.523,19 neste ano.

Itaquá cresceu 8,9% de um ano para o outro. O repasse de Poá aumentou 7,8% e o de Arujá ficou 7,1% maior. Suzano aparece depois, com um crescimento de 5,3% e Ferraz de Vasconcelos fica em último com 1,9% de aumento.

ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a tarifa aplicada sempre que é feita movimentação de mercadorias entre cidades ou estados. O Governo do Estado é quem define a porcentagem do ICMS que será taxada em uma transação.

O ICMS é pago de forma indireta pelos consumidores, com a porcentagem no preço final de cada produto.