Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 28 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê

Municípios receberam R$ 55.018.322,96 neste ano

28 setembro 2025 - 10h00Por Gabriel Vicco - Da Reportagem Local
Repasses do ICMS às cidades do Alto Tietê cresceram 8,9% no mês de setembro de 2025Repasses do ICMS às cidades do Alto Tietê cresceram 8,9% no mês de setembro de 2025 - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Os repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às cidades do Alto Tietê cresceram 8,9% no mês de setembro de 2025.

Ao todo, os municípios receberam R$ 55.018.322,96 neste ano. No mesmo mês do ano passado, os repasses chegaram a R$ 50.488.883,81. Todas as cidades tiveram aumento no valor recebido.

Os dados são referentes aos primeiros três repasses realizados no mês de setembro, sendo que um repasse ainda está pendente e deve ser feito na última semana do mês. Os números são da Secretaria do Estado da Fazenda e estão disponíveis no site da pasta.

A cidade que teve o maior aumento nos repasses foi Salesópolis, que saltou 29,4%, saindo de R$ 499.779,96 para R$ 647.184,31. Biritiba Mirim fica atrás, vendo o repasse de R$ 667.569,63 crescer para R$ 840.778,37. O aumento foi de 25,9% na cidade.

O top-3 é fechado por Santa Isabel, que viu um aumento de 18,6% de um ano para o outro. O valor repassado ao município saiu de R$ 1.489.531,41 para R$ 1.767.813,43.

Guararema aparece logo depois, com o repasse pulando 13% na cidade, saindo de R$ 1.686.591,50 para R$ 1.906.968,36. Mogi fica atrás, com um crescimento de 11,9% de um período para o outro. A cidade recebeu R$ 13.922.283,89 em setembro do ano passado e R$ 15.589.523,19 neste ano.

Itaquá cresceu 8,9% de um ano para o outro. O repasse de Poá aumentou 7,8% e o de Arujá ficou 7,1% maior. Suzano aparece depois, com um crescimento de 5,3% e Ferraz de Vasconcelos fica em último com 1,9% de aumento.

ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a tarifa aplicada sempre que é feita movimentação de mercadorias entre cidades ou estados. O Governo do Estado é quem define a porcentagem do ICMS que será taxada em uma transação.

O ICMS é pago de forma indireta pelos consumidores, com a porcentagem no preço final de cada produto.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias
Cidades

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto
Cidades

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região
Cidades

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região

Suzano discute moradia digna e regularização fundiária durante congresso em Itaquá
Cidades

Suzano discute moradia digna e regularização fundiária durante congresso em Itaquá

Advogada representará Suzano na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres
Cidades

Advogada representará Suzano na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres

Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado
Cidades

Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado