Representantes da Prefeitura de Suzano são homenageados no Prêmio Girassóis

A Prefeitura de Suzano participou, na noite desta quinta-feira (28/08), da solenidade de entrega do Prêmio Girassóis do Alto Tietê, realizada na Câmara Municipal. A iniciativa reconhece o trabalho de pessoas que se dedicam a ações sociais e atividades junto à comunidade, sendo promovida pelo Rotary Club Satélite de Suzano Baruel em alusão ao Dia Nacional do Voluntário. O projeto é idealizado pela jornalista Cida Mora, que há anos atua no fortalecimento de causas sociais na região.

Durante a cerimônia, foram homenageadas 28 pessoas, dentre elas representantes do poder público municipal que se destacaram pelo envolvimento com ações solidárias. Receberam o prêmio a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; a secretária de Administração, Cintia Lira; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do Rotary Club Satélite de Suzano Baruel, Alberto Kariya, e contou ainda com as presenças dos presidentes da Câmara, vereador Artur Takayama (um dos homenageados); do Rotary Club de Suzano Sul, Eduardo Shigetomi; do Rotary Club de Suzano, Mariusa Kariya; e da Guarda Mirim, Jamil Marques Figueira; além de representantes de entidades, empresários e comunidade em geral.

Para Déborah, que também estava representando o prefeito Pedro Ishi, o evento foi de grande emoção e reconhecimento. “Essa cerimônia mostra a importância de se fazer o bem sem se importar com o que receberá em troca. Agradeço e parabenizo a Cida Mora pela iniciativa e também o Rotary Club, que chancela o Prêmio Girassóis. Sem dúvida, foi uma noite que marcou o verdadeiro significado do voluntariado”, destacou a primeira-dama.