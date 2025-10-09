Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 09 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 09/10/2025
Cidades

Representantes de Suzano participam de evento sobre Vigilância Sanitária em Avaré

Equipe apresentou experiências e participou de debates sobre o planejamento das ações de saúde pública durante a '3ª Oficina Regional do Vale do Jurumirim'

09 outubro 2025 - 20h30
Representantes de Suzano participam de evento sobre Vigilância Sanitária em AvaréRepresentantes de Suzano participam de evento sobre Vigilância Sanitária em Avaré - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Vigilância Sanitária de Suzano participou da “3ª Oficina Regional - Vale do Jurumirim - A Vigilância Sanitária no Planejamento Municipal de Saúde”, realizada no fim de setembro em Avaré, cidade que fica na região de Botucatu, no interior paulista. O encontro reuniu representantes de 17 municípios e teve como foco o fortalecimento das ações de planejamento e gestão em saúde pública, com ênfase na atuação do setor no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento foi promovido pela Vigilância Sanitária de Avaré, com apoio do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) de Botucatu, e contou com palestras, painéis e atividades em grupo que abordaram desde a organização dos serviços até a elaboração de planos de ação voltados ao setor.

Suzano foi representada pela diretora da Vigilância Sanitária, Carmen Lúcia Lorente, e pelos técnicos Rodrigo Christiano Hilário Moreira (farmacêutico) e Edgard Onoda Luiz Caldas (médico veterinário). Este último foi um dos palestrantes convidados, apresentando o tema “Como inserir conhecimentos e práticas da Vigilância Sanitária nos Planos Municipais de Saúde”.

Na exposição, o profissional destacou a importância de alinhar o planejamento das ações sanitárias com as diretrizes gerais da saúde pública municipal, considerando indicadores, responsabilidades e resultados esperados. “Falamos sobre a necessidade de integrar a Vigilância Sanitária ao planejamento municipal de forma efetiva, com metas e indicadores que possam ser acompanhados. Essa visão garante que as ações saiam do papel e se traduzam em benefícios reais à população”, explicou Caldas.

A diretora, por sua vez, ressaltou que a participação de Suzano nos encontros regionais fortalece a troca de experiências e a padronização das boas práticas de gestão. “Foi um momento muito produtivo em que pudemos compartilhar o trabalho que vem sendo desenvolvido em Suzano e aprender com as experiências de outras cidades. O diálogo técnico entre as equipes regionais é essencial para o aprimoramento das políticas públicas de saúde”, afirmou.

Durante a oficina, também foram discutidos temas como a avaliação de risco sanitário, o planejamento participativo e o papel da Vigilância Sanitária na prevenção de agravos e na promoção da qualidade de vida. As atividades em grupo possibilitaram que os municípios elaborassem propostas de ação conjuntas e estratégias para fortalecer a presença da Vigilância no cotidiano das secretarias de Saúde.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, destacou a relevância da atuação técnica da equipe local. “Suzano tem uma Vigilância Sanitária muito comprometida, que atua com responsabilidade e inovação. A presença da nossa equipe em um evento desse porte reforça o reconhecimento regional do trabalho que vem sendo feito e o compromisso do município com a saúde pública de qualidade”, disse.

