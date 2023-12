Representantes dos novos Conselhos Gestores da Saúde tomam posse

Os novos representantes dos Conselhos Gestores da Saúde de Suzano, eleitos entre 23 e 27 de outubro, tomaram posse nesta sexta-feira (15/12), em cerimônia realizada na Câmara. Eles vão representar a população, os profissionais do setor e os gestores dos serviços no controle social das unidades de saúde para o biênio 2024/2025. Participaram do evento o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; a diretora jurídica da pasta, Tânia Porfírio, pelo segmento dos gestores; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Coelho, pelos trabalhadores; e Dete Carvalho, do segmento dos usuários. A atividade foi conduzida pela coordenadora em Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço da Prefeitura de Suzano, Sandra Cardoso.



A lista de todos os 145 empossados consta na edição nº 251, de 12 de dezembro de 2023, do Diário Oficial Eletrônico, que pode ser conferida no site da Prefeitura de Suzano, clicando-se na aba “Transparência” e depois no link “Imprensa Oficial”, no formato “suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/Edicao-251-12.12.2023.pdf”. Estão disponibilizados os nomes que atuarão nos postos de saúde da rede municipal, assim como os representantes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Devir e Alumiar, e do Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).



Entre as atribuições dos conselheiros estão o acompanhamento e a avaliação dos serviços e das ações de saúde prestados à população, propondo e aprovando medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização, a avaliação e o controle do trabalho que é desenvolvido em cada local. Também é parte das funções examinar propostas, denúncias e queixas encaminhadas por qualquer pessoa ou entidade.



Artur Takayama colocou a Câmara à disposição dos eleitos para o desenvolvimento do trabalho. “Parabenizamos todos que estão sendo empossados neste momento. Sabemos da importância da atuação dos representantes eleitos para o atendimento das demandas relacionadas à Saúde no município. A Casa de Leis dará o apoio devido para as medidas que se mostrarem necessárias”, afirmou o parlamentar.



Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Coelho, a atuação dos eleitos será fundamental para o atendimento às comunidades. “Cada Conselho Gestor conta com 50% de representatividade dos usuários justamente porque são aqueles que recebem os serviços. O trabalho de todos pode contribuir para o avanço dos serviços públicos e indicações de melhorias em cada unidade. O grupo trabalhará em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, já que muitos assuntos discutidos nos Conselhos Gestores se tornam temas para políticas públicas no município”, declarou Coelho. O secretário, por sua vez, destacou que a pasta ouve com muita atenção todas as sugestões que são encaminhadas. “A gente procura cumprir o que os conselhos nos apontam como prioridades, como foi o caso da Clínica da Mulher.

O trabalho dos representantes nos auxilia na tomada de decisão, em relação à forma como poderão ser prestados os serviços e as necessidades de cada comunidade. É um momento muito importante para a cidade e, por isso, agradeço aos envolvidos na eleição e cumprimento todos os eleitos. O trabalho em conjunto continuará proporcionando uma saúde de qualidade para todos os suzanenses”, ressaltou Ishi.

Também marcaram presença na cerimônia, o secretário municipal de Governo, Alex Santos; os vereadores Artur Takayama e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz; a diretora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Silmara Pereira; o diretor médico Diego Ferreira; o diretor do Laboratório Municipal, André Luiz Miguel de Moraes; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena; e a coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV e Hepatites Virais, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa.