Requalificação do trânsito no Centro prevê melhor acesso ao pedestre

Suzano pretende trabalhar com a requalificação do trânsito da área central. O assunto, discutido e confirmado por meio do Plano Diretor, tem como objetivo priorizar os pedestres e garantir as condições de acessibilidade e melhoria do mobiliário urbano, possibilitando a diversidade de usos e a dinâmica econômica do Centro, como referência no Alto Tietê.

De acordo com a administração municipal, o serviço pode acontecer em vias importantes - implantadas nas primeiras décadas de Suzano -, onde se concentra o comércio da cidade que, de tão ativo, é considerado regional, atendendo até mesmo outros municípios.

Já na região norte, a Prefeitura disse que a requalificação da Avenida Francisco Marengo, segue em ritmo acelerado. Os serviços são provenientes do projeto de recapeamento total de mais de dois quilômetros da via. No momento, os trabalhos se concentram na manutenção das bocas de lobo e das valetas e sarjetas para o melhor escoamento pluvial. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, que coordena os serviços, disse que eles estão sendo feitos em horários alternativos, fora do período de pico no trânsito da avenida.

Paralelamente a estes trabalhos estruturais, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana afirmou que continua com reforço de sinalização nas regiões de Suzano. O trabalho da pasta envolve faixas de pedestre, divisão de pistas, delimitação de vagas para estacionamento, lombadas e rotatórias.

Conforme publicado no início de março pelo DS, a Prefeitura de Suzano elabora um trabalho de reestruturação na área central para solucionar o trânsito intenso, registrado todos os dias a partir das 17 horas, nas ruas General Francisco Glicério, Benjamin Constant e Avenida Armando de Salles de Oliveira. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, as vias já são monitoradas junto com a Rua Baruel.