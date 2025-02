Requerimento oficializa pedido para nova base da GCM em Palmeiras

O vereador Adilson Horse protocolou, na última segunda-feira (17/02), um requerimento (Nº 0275/2025) ao Poder Executivo suzanense buscando potencializar o serviço de Segurança na região de Palmeiras com o pedido pela implementação de uma inédita base da Guarda Civil Municipal (GCM) no distrito sul da cidade, além da instalação de câmeras de vigilância inteligentes para garantir a melhor identificação de possíveis criminosos na entrada e saída da cidade.

Tais tópicos são demandas antigas por parte dos moradores. Portanto, o vereador, que também é o presidente da Comissão de Segurança Cidadã da Câmara Municipal, buscará viabilizar esses projetos junto ao poder Executivo, liderado pelo prefeito Pedro Ishi, para conquistar ainda mais avanços para os suzanenses desta área da cidade.

Segundo Horse, o objetivo é ter a base situada nas proximidades do futuro novo Terminal de Ônibus de Palmeiras, obra que se encontra em estágio avançado de realização nas imediações da estrada do Koyama. “Do ponto de vista logístico, considero essa posição a mais estratégica para a instalação de uma base. Afinal, além do amplo movimento, inerente ao terminal, também haverá a facilidade no acesso de viaturas e equipes à região por conta das vias ao redor do equipamento”, disse.

Ainda de acordo com o vereador, a instalação de um moderno sistema de câmeras na região sul também é um objetivo de seu mandato. “Palmeiras cresceu muito nos últimos anos, graças à gestão de excelência do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, mas ainda tem trechos que podem ser melhorados por meio do trabalho conjunto com a Prefeitura de Suzano. Ao lado da secretaria da Segurança Cidadã, chefiada pelo grande Francisco Balbino, vamos solucionar esta questão. A população sonha com este momento que trará mais tranquilidade às famílias locais. Assim, agradeço mais uma vez a oportunidade, conto com a parceria do prefeito Pedro Ishi e coloco o nosso gabinete à disposição para que possamos viabilizar as demandas o mais rápido possível”, finalizou Horse.