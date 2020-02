Residencial Samambaia cobra manutenção e asfalto

As condições da Rua Seis, localizada no bairro Parque Residencial Samambaia, tem afetado a vida dos moradores da região. Um dos problemas é a falta de acessibilidade, que em certos casos, ambulâncias não conseguiram subir a rua pelas péssimas condições.

No local passa o transporte escolar. Pouco tempo atrás uma das vans, que transportava as crianças, sofreu um acidente, próximo da Rua Seis. Zaneide Pereira, 63, é costureira, e mora há mais de 28 anos na região. Ela conta as dificuldades dos moradores do Samambaia. "Quando chove aqui na rua fica difícil de transitar. Uma lama só", disse.

Fátima Matias, 40, é diarista. Ela conta um caso que passou dificuldade por conta das péssimas condições do local. "Meu filho adoeceu e a ambulância não conseguiu subir até a minha casa. Tiveram de trazer a maca até aqui em cima com bastante dificuldade", relata.

"Às vezes jogamos terra para tentar amenizar a situação enquanto a Prefeitura não vem, mas quando chove toda a terra vai por água abaixo", disse Charles do Nascimento, 44, é pedreiro e mora há mais de 20 anos no Samambaia.

Em nota a Prefeitura afirma que a via já está na programação de ações de manutenção da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para serviços de nivelamento e cascalhamento. A revitalização vai ocorrer conforme o cronograma de manutenção.