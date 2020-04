Respiradores são essenciais na luta contra o Covid-19

Os respiradores são cruciais no combate contra o coronavírus. O aparelho realiza ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves. O Levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) aponta para a existência de 403 respiradores nos serviços de saúde públicos e privados da Região.

O auto custo tem influenciado na dificuldade de prefeituras em adquirir o equipamento, que por conta da alta demanda do aparelho, os preços tiveram elevação exorbitante, que são encontrados nos valores de R$100 mil reais até R$200 mil reais. Também quase não se acha o aparelho para locação.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, o município contará com os respiradores trazidos por uma empresa que deve ser contratada para realizar um projeto de grande estrutura contra o vírus na cidade. A empresa será responsável pelos 100%, tanto em RH como materiais de consumo, EPI, tudo que se fizer necessário.

A administração municipal de Poá busca adquirir respiradores e outros aparelhos que ajudem no combate ao vírus. Com mais serviços de saúde, privados e públicos, Mogi das Cruzes possui o maior número de respiradores, 226 equipamentos registrados. A menor oferta está nas cidades de Poá (2) e Salesópolis (1).

Diversas empresas estão se solidarizando e construindo aparelhos respiratórios para o combate contra o vírus, que já deixou mais de 34 mil mortos pelo mundo até segunda feira (30). Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que as fábricas das montadoras Ford e GM produzissem respiradores artificiais.