Restaurante Bom Prato vai integrar projeto do Quarteirão Social

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a confirmação da transferência do Restaurante Bom Prato, que hoje fica no Parque Maria Helena, para o futuro prédio do Quarteirão Social, localizado na Rua Dr. Felício de Camargo, no Centro, onde funcionava o Restaurante Popular. A notícia foi compartilhada pela secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, durante vistoria das obras do futuro complexo, que vai atender pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade.

A expectativa é que a unidade seja transferida ainda neste primeiro semestre após adequações do projeto.

O encontro, que também contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocêncio, serviu para apresentar o ambiente do Quarteirão Social e fechar os últimos detalhes para transferência do Bom Prato.

Segundo Larissa, as equipes técnicas do Governo do Estado enviaram o projeto com as alterações hidráulicas e elétricas necessárias para a instalação do Bom Prato no futuro complexo. “As equipes já estão atuando em conjunto para a realização desta mudança. Com as manutenções, teremos mais uma visita técnica por parte da equipe do Bom Prato. Acredito que essa mudança contribuirá de maneira significativa para o bem-estar da população.

Desta forma, nossa expectativa é que possamos entregar o Quarteirão Social já com o Bom Prato devidamente instalado. Teremos uma série de serviços em um único espaço”, explicou.

De acordo com Inocencio, o Quarteirão Social, além de contar com o restaurante, vai unificar outros equipamentos da Assistência Social, recebendo o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), um espaço dedicado aos Conselhos Municipais, salas de atendimento e um anfiteatro.

“Estamos trabalhando diariamente para que possamos entregar este novo complexo à população ainda no primeiro semestre de 2020. A secretária estadual Célia Parnes mostrou-se satisfeita com o potencial do projeto e da localização da nova instalação. Nosso objetivo é o de melhorar o acesso aos serviços sociais e de proporcionar um atendimento mais eficiente e confortável à comunidade”, destacou o titular da pasta.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o Quarteirão Social será um importante espaço na cidade, que vai beneficiar milhares de família. “Queremos tornar nossos atendimentos cada vez mais eficaz. Desta forma, estamos unificando a Assistência Social de Suzano e agora mais uma conquista: a vinda do Bom Prato para cá. Agradeço a visita da secretária estadual Célia Parnes, que vem nos dando todo o apoio necessário. Minha gratidão se estende ao governador João Doria, que também vem tendo um importante olhar para Suzano”, concluiu.