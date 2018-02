Resultado do vestibular da Univesp será divulgado no dia 14

Mais de 1,3 mil candidatos aguardam a divulgação do resultado do processo seletivo para as primeiras turmas do polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que ocorrerá na próxima quarta-feira (14/02). A consulta pode ser feita pela Internet, no site www.vunesp.com.br/uvsp1703, a partir das 14 horas.

Em Suzano, 1.349 pessoas se inscreveram no vestibular para 200 vagas em quatro cursos: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Pedagogia e Gestão Pública. As provas foram realizadas em 21 de janeiro em escolas estaduais da cidade. As matrículas, bem como as aulas, serão realizadas na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1334, no centro.

O processo seletivo em Suzano foi muito acirrado. O vestibular para o curso de Pedagogia, por exemplo, teve a proporção de 10,3 candidatos por vaga, estando entre os cinco mais disputados entre todos os polos no Estado.

Após a divulgação do resultado final na página da Vunesp na Internet (www.vunesp.com.br/uvsp1703), os selecionados deverão se encaminhar ao Saspe nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro (quinta, sexta e segunda-feira) para efetuar a matrícula. As aulas terão início em 26 de fevereiro (segunda-feira).

Segundo o manual do candidato do processo seletivo da Univesp, deverão ser apresentados certificado de conclusão do ensino médio (cópia autenticada ou cópia simples apresentada em conjunto com o documento original), carteira de identidade (cópia simples e original), CPF (cópia simples e original), título de eleitor (cópia simples e original), certificado de reservista do Exército Brasileiro (cópia simples e original), para homens entre 18 e 45 anos, e foto 3x4. Em nenhum dos casos serão aceitos substitutos, como carteira de motorista, carteiras funcionais ou documentos que não estão especificados no manual, que também se encontra disponível na Internet.

A primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, reafirma a importância de seguir os trâmites estabelecidos no edital da prova para a Univesp. “É um passo muito importante para a conquista de um diploma universitário, que é o objetivo de vida de milhões de pessoas. Esperamos que todos aqueles que tiveram sucesso no vestibular possam atingir essa meta”, afirmou.