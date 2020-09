Retorno às aulas não tem previsão, reforça Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) voltou a dizer que as aulas não têm previsão para retornar na cidade. Isso vale para os ensinos infantil, fundamentais I e II e médio.

O chefe do Executivo suzanense postou um vídeo em suas redes sociais, dizendo que as aulas seguem à distância pela internet. Para alunos que não têm acesso à rede, a Prefeitura tem distribuído material impresso.

"Queria registrar que as aulas não vão voltar em nosso município, e a gente não tem previsão para que as mesmas voltem a se realizar de forma presencial. Elas continuarão de forma online", disse Ashiuchi.

Segundo o prefeito, as redes particulares da cidade têm seguido o mesmo caminho. No ensino superior, fica a critério de cada faculdade decidir se volta ou não, respeitando distanciamento social e limite de alunos.

"Estamos trabalhando em conjunto com o Comitê do Covid, com o pessoal da Educação, pais, alunos e com todos nossos colaboradores da rede municipal. Nosso único objetivo é o de preservar a vida dos colaboradores, funcionários e amigos, mas, principalmente, das crianças, de nossos filhos e do nosso principal bem, que é o bem da família suzanense. O ano letivo, a gente recupera lá na frente. A vida, não", destacou o prefeito.

Dúvida

Desde o momento em que o governo do Estado anunciou a retomada das aulas, no fim de junho, iniciou-se uma grande discussão sobre se seria seguro voltar ou não.

O prefeito tem adotado a mesma postura: de que só vai retornar quando o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da cidade autorizar.

Além disso, a cidade não deve realizar uma pesquisa com os pais, para saber se realmente o retorno é viável ou não.

Além disso, a prévia de uma pesquisa divulgada em agosto pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê aponta que 90% dos pais da região não querem que os filhos retornem às aulas.

Os prefeitos da região também disseram que o retorno era "a decisão mais difícil desta pandemia".