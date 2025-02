Reunião com a Associação Comercial discute segurança no Centro e Lei Mogi Mais Viva

O secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito, se reuniu nesta quarta-feira (26/02) com a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Fádua Sleiman, e com representantes da diretoria da entidade. O encontro foi realizado no prédio da Prefeitura e discutiu a segurança na Região Central e o trabalho de orientação e fiscalização da Lei Mogi Mais Viva.

“Estamos buscando o diálogo, com muita transparência, com os comerciantes para entender os problemas existentes e buscar a adequação à legislação existente, beneficiando a paisagem urbana da cidade e sem prejuízos aos envolvidos”, explicou Ito.

O secretário lembrou que já foram feitas reuniões com setores do comércio, como os supermercados e dos empreendedores de rua. Além disso, a equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança estão visitando comércios para orientar os responsáveis pelos estabelecimentos sobre a legislação. Sempre que detectado desrespeito às normas, é indicada a regularização.

A Lei Mogi Mais Viva foi criada em 2009, com o objetivo de ordenar o espaço urbano da cidade, criando regras para a prática da publicidade em Mogi das Cruzes.

Mais informações sobre a Lei Mogi Mais Viva podem ser obtidas pelo telefone 4798-5147.

Segurança

Durante a reunião, também foi discutida a segurança nas áreas comerciais da cidade, principalmente na Região Central.

A Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, intensificou o trabalho de rondas ostensivas. A região central também conta com o monitoramento por câmeras, que é feito pelo Centro de Operações Integradas (COI). As imagens registradas são utilizadas tanto no atendimento de ocorrências, quando há flagrante, quanto na investigação pela Polícia Civil.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.