Reunião com DAEE debate as cheias na Bacia do Alto Tietê

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, participou na última terça-feira (30/05) de uma reunião organizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) que mobilizou as cidades integrantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para apresentação de ações de combate ao transbordamento na Bacia do Alto Tietê durante o período de chuvas.

O encontro contou com a presença da superintendente do DAEE, Mara Ramos, além da participação do coordenador da Defesa Civil de Suzano, Iraquitan Fernandes; do prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes; e de secretários e técnicos de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

O DAEE informou que está em execução o licenciamento ambiental referente ao desassoreamento dos lotes 3 e 4 do rio Tietê, que inclui Suzano, para que seja definida a planilha de preço e promovida a abertura do processo licitatório, que deve ocorrer entre julho e agosto.

Na reunião, ainda foi anunciada a aquisição e a instalação de equipamentos hidráulicos para a Barragem da Penha, localizada na zona leste de São Paulo. Com as novas estruturas, a previsão é de que em até quinze dias possam ser iniciados os testes no local, que é um dos pontos da região indicados entre os possíveis causadores de elevação do rio. Neste momento, também estão sendo realizados serviços de manutenção na barragem.