Reunião de lideranças sindicais debate fortalecimento da defesa e dos direitos dos trabalhadores

A Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano promoveu nesta quinta-feira (5/3) um café da manhã com lideranças sindicais de toda a região do Alto Tietê com o objetivo de debater o fortalecimento da defesa dos direitos e dos empregos trabalhadores, além de reforçar a união dos dirigentes sindicais em torno de temas de interesse comum. O presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Eliseu Silva Costa, prestigiou o evento.

O presidente Léo Cervegeira destacou a importância da reunião: “Foi um prazer receber o presidente Eliseu, além de representantes de várias categorias profissionais aqui no Sindicato. Tivemos uma reunião muito produtiva, abordando pontos de interesse comum e fortalecendo a união dos sindicatos para pautas em defesa dos trabalhadores”, comentou, ao lado da Diretoria do Sindicato de Suzano, que esteve no evento.

Os sindicalistas concordam que a escala 6 por 1 é prejudicial aos trabalhadores, pois, nesse regime, os funcionários trabalham 314 dias por ano, folgando apenas 52, sendo que esses dias de folga não necessariamente caem aos sábados e domingos. O projeto que acaba com a escala 6 por 1 está atualmente em discussão no Congresso Nacional.

Outro assunto abordado foram os acordos firmados com as empresas da região no sentido de melhorar a vida dos funcionários. Em Suzano, por exemplo, a Diretoria vem percorrendo a base metalúrgicos e fechando acordos como de sábados alternados e renovação de banco de horas, sempre com o objetivo de garantir os empregos e os direitos dos trabalhadores.

As lideranças sindicais também debateram o combate à violência contra a mulher. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, um crescimento de 4,7% em relação a 2024. “Historicamente os sindicatos sempre se posicionaram na defesa das mulheres, lutando por salários e direitos, e continuaremos ao lado delas para que esses números vergonhosos diminuam”, completou o presidente Léo Cervegeira.

Participaram do encontro as lideranças sindicais Julio Cesar Ferreira (Refeições Coletivas), Claudio José de Carvalho (Químicos), Eric Fernandes Zaramello (Comerciários), Carlos Augusto dos Santos, o Carlão (Força Sindical), Osmar Cezar Fernandes (Metalúrgicos de Santo André), Luiz Carlos Queiroz (Construção Civil) e José Carlos de Morais, o Arakém (Metalúrgicos SP e Mogi das Cruzes), além de diretores e representantes de outros sindicatos.