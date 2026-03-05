Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Direitos Trabalhistas

Reunião de lideranças sindicais debate fortalecimento da defesa e dos direitos dos trabalhadores

Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano promoveu nesta quinta-feira (5) um café da manhã com lideranças sindicais de toda a região do Alto Tietê

05 março 2026 - 14h01Por De Suzano

A Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano promoveu nesta quinta-feira (5/3) um café da manhã com lideranças sindicais de toda a região do Alto Tietê com o objetivo de debater o fortalecimento da defesa dos direitos e dos empregos trabalhadores, além de reforçar a união dos dirigentes sindicais em torno de temas de interesse comum. O presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Eliseu Silva Costa, prestigiou o evento.

O presidente Léo Cervegeira destacou a importância da reunião: “Foi um prazer receber o presidente Eliseu, além de representantes de várias categorias profissionais aqui no Sindicato. Tivemos uma reunião muito produtiva, abordando pontos de interesse comum e fortalecendo a união dos sindicatos para pautas em defesa dos trabalhadores”, comentou, ao lado da Diretoria do Sindicato de Suzano, que esteve no evento.

Os sindicalistas concordam que a escala 6 por 1 é prejudicial aos trabalhadores, pois, nesse regime, os funcionários trabalham 314 dias por ano, folgando apenas 52, sendo que esses dias de folga não necessariamente caem aos sábados e domingos. O projeto que acaba com a escala 6 por 1 está atualmente em discussão no Congresso Nacional.

Outro assunto abordado foram os acordos firmados com as empresas da região no sentido de melhorar a vida dos funcionários. Em Suzano, por exemplo, a Diretoria vem percorrendo a base metalúrgicos e fechando acordos como de sábados alternados e renovação de banco de horas, sempre com o objetivo de garantir os empregos e os direitos dos trabalhadores.

As lideranças sindicais também debateram o combate à violência contra a mulher. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, um crescimento de 4,7% em relação a 2024. “Historicamente os sindicatos sempre se posicionaram na defesa das mulheres, lutando por salários e direitos, e continuaremos ao lado delas para que esses números vergonhosos diminuam”, completou o presidente Léo Cervegeira.

Participaram do encontro as lideranças sindicais Julio Cesar Ferreira (Refeições Coletivas), Claudio José de Carvalho (Químicos), Eric Fernandes Zaramello (Comerciários), Carlos Augusto dos Santos, o Carlão (Força Sindical), Osmar Cezar Fernandes (Metalúrgicos de Santo André), Luiz Carlos Queiroz (Construção Civil) e José Carlos de Morais, o Arakém (Metalúrgicos SP e Mogi das Cruzes), além de diretores e representantes de outros sindicatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Maizena pede ao prefeito Pedro Ishi base do Samu na região norte
Cidades

Vereador Maizena pede ao prefeito Pedro Ishi base do Samu na região norte

Novos conselheiros do COMPIR tomam posse e reforçam políticas de igualdade racial em Ferraz
Cidades

Novos conselheiros do COMPIR tomam posse e reforçam políticas de igualdade racial em Ferraz

OAB Suzano recebe Adrilles Jorge para debater Politização da Justiça em Simpósio
Suzano

OAB Suzano recebe Adrilles Jorge para debater Politização da Justiça em Simpósio

Rodrigo Ashiuchi cumpre série de agendas em Araraquara e fortalece diálogo com lideranças da região
Cidades

Rodrigo Ashiuchi cumpre série de agendas em Araraquara e fortalece diálogo com lideranças da região

Casa da Mulher Paulista Ferrazense abre inscrições para oficinas gratuitas em março
Cidades

Casa da Mulher Paulista Ferrazense abre inscrições para oficinas gratuitas em março

Polo de Música e Audiovisual traz mais uma edição do 'Cine Crochê'
Cidades

Polo de Música e Audiovisual traz mais uma edição do 'Cine Crochê'