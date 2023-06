Reunião em unidade do DAEE debate projetos para Suzano

Os secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, estiveram na manhã desta terça-feira (06/06) na sede da Diretoria da Unidade Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE-BAT), em São Paulo, para alinhar diversos projetos de Suzano.

Na oportunidade, as autoridades estiveram reunidas com o engenheiro da DAEE-BAT, Salvador Lopes Castilho Junior, para apresentar demandas e estudos sobre projetos da cidade que envolvem a bacia hidrográfica local.

As tratativas abordaram ações de desenvolvimento mútuo, o que inclui a outorga de determinados corpos d’água, o desenvolvimento sustentável do município e a discussão acerca de parcerias futuras para fortalecer o cuidado com o meio ambiente em diferentes zonas de Suzano.

Vieira pontuou que a administração municipal tem alguns mecanismos importantes que ajudam a garantir um desenvolvimento progressivo e controlado. “Uma das ferramentas que apresentamos foi o GeoSuzano, que nos possibilita fazer um mapeamento total da área do município para que um grande número de obras possa ser realizado com respeito à natureza, o que inclui a preservação de áreas verdes e corpos d’água”, destacou.

Por sua vez, Chiang destacou algumas ações importantes debatidas, tudo para garantir o desenvolvimento sustentável do município. “Foi uma reunião muito produtiva para alinharmos alguns projetos e ideias que estamos desenvolvendo na cidade. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço ao Salvador pela recepção, seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento de Suzano”, disse.

Na ocasião, a arquiteta Flávia Fukushima e o engenheiro químico Leonardo Yusuke, da Prefeitura de Suzano, também integraram as conversas.