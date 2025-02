Reunião entre prefeito e secretário busca atrair investimentos à agricultura suzanense

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na manhã desta quarta-feira (19/02) na sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, no centro da capital paulista, onde se reuniu com o titular da pasta, Guilherme Piai Filizzola. O encontro teve como objetivo solicitar a inclusão do município em programas estaduais voltados ao setor agrícola, além da destinação de recursos para fortalecer a produção local.

Durante a reunião, o chefe do Poder Executivo municipal destacou a importância do incentivo à agricultura suzanense, setor que desempenha papel fundamental na economia local e no abastecimento de parte da Região Metropolitana de São Paulo. Pedro Ishi também reforçou a necessidade de apoio técnico e investimentos que possam impulsionar os produtores da cidade, garantindo mais oportunidades e desenvolvimento para o campo.

“Agricultura é um setor importante para Suzano, e buscamos sempre parcerias que possam fortalecer esse segmento. A reunião com o secretário Guilherme Piai foi muito produtiva, e saímos confiantes de que em breve teremos boas notícias para os nossos produtores rurais”, afirmou o prefeito.

O secretário estadual, por sua vez, ressaltou o compromisso do governo paulista com o desenvolvimento agrícola dos municípios e colocou a pasta à disposição para avaliar as demandas apresentadas por Suzano.

O encontro reforça a busca da atual gestão por investimentos e apoio aos setores produtivos do município, garantindo ações que contribuam para o crescimento sustentável da cidade.