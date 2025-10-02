Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 02 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi

Encontro com conselhos comunitários foi realizada na sede do 32º Batalhão da Polícia Militar e discutiu ações de segurança em três cidades

02 outubro 2025 - 09h38Por de Suzano
Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro IshiReunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

Suzano participou na última terça-feira (30/09) de uma reunião especial com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) das regiões Norte, Sul e Centro do município, além dos representantes das cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos. O encontro, realizado em parceria com o 32º Batalhão de Polícia Militar, ocorreu na sede da corporação, no bairro Jardim Monte Cristo, e teve como foco a apresentação das principais atividades militares realizadas nas três cidades, bem como a discussão de estratégias para o fortalecimento da segurança pública na região.

Durante a reunião, que contou com a presença do prefeito de Suzano, Pedro Ishi; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, os participantes puderam conhecer de perto as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, que atua nos três municípios, abrangendo operações de patrulhamento, estratégias de prevenção e iniciativas comunitárias. Um dos pontos de destaque foi a abordagem sobre o programa “Vizinhança Solidária”, que busca fortalecer a integração entre moradores e forças de segurança para ampliar a sensação de proteção nos bairros.

A reunião também teve as presenças do comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e do comandante do 32º Batalhão, tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira. Além da apresentação de relatórios e dados do batalhão, o encontro também possibilitou a troca de informações entre os representantes dos Consegs e as autoridades presentes. Dicas de segurança, prevenção a crimes de oportunidade e orientações sobre como fortalecer os canais de denúncia também fizeram parte das discussões.

Para Balbino, a iniciativa reforça a importância da união entre autoridades e população na busca por soluções efetivas. “Esse encontro foi fundamental para aproximar ainda mais os Consegs da realidade enfrentada pelas cidades. A segurança pública é um desafio coletivo, e somente com diálogo e cooperação poderemos avançar em políticas que tragam resultados práticos para a vida dos cidadãos”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a participação da comunidade é essencial no processo de construção de cidades mais seguras. “A presença dos Consegs demonstra o comprometimento da população em contribuir com o trabalho das forças policiais e do Poder Público. Em Suzano, temos buscado sempre estreitar essa parceria, porque sabemos que segurança se faz em conjunto, com cada cidadão atuando como parte da rede de proteção”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial
Cidades

Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial

OAB Suzano recebe secretária de Justiça de São Paulo na próxima segunda-feira
Cidades

OAB Suzano recebe secretária de Justiça de São Paulo na próxima segunda-feira

Bunkyo inicia campanha de arrecadação de óleo para produção de sabão artesanal
Cidades

Bunkyo inicia campanha de arrecadação de óleo para produção de sabão artesanal

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês
Cidades

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'
Cidades

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'

Secretaria de Cultura abre inscrições para Jornada do Patrimônio
Cidades

Secretaria de Cultura abre inscrições para Jornada do Patrimônio