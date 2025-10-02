Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi

Suzano participou na última terça-feira (30/09) de uma reunião especial com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) das regiões Norte, Sul e Centro do município, além dos representantes das cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos. O encontro, realizado em parceria com o 32º Batalhão de Polícia Militar, ocorreu na sede da corporação, no bairro Jardim Monte Cristo, e teve como foco a apresentação das principais atividades militares realizadas nas três cidades, bem como a discussão de estratégias para o fortalecimento da segurança pública na região.

Durante a reunião, que contou com a presença do prefeito de Suzano, Pedro Ishi; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, os participantes puderam conhecer de perto as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, que atua nos três municípios, abrangendo operações de patrulhamento, estratégias de prevenção e iniciativas comunitárias. Um dos pontos de destaque foi a abordagem sobre o programa “Vizinhança Solidária”, que busca fortalecer a integração entre moradores e forças de segurança para ampliar a sensação de proteção nos bairros.

A reunião também teve as presenças do comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e do comandante do 32º Batalhão, tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira. Além da apresentação de relatórios e dados do batalhão, o encontro também possibilitou a troca de informações entre os representantes dos Consegs e as autoridades presentes. Dicas de segurança, prevenção a crimes de oportunidade e orientações sobre como fortalecer os canais de denúncia também fizeram parte das discussões.

Para Balbino, a iniciativa reforça a importância da união entre autoridades e população na busca por soluções efetivas. “Esse encontro foi fundamental para aproximar ainda mais os Consegs da realidade enfrentada pelas cidades. A segurança pública é um desafio coletivo, e somente com diálogo e cooperação poderemos avançar em políticas que tragam resultados práticos para a vida dos cidadãos”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a participação da comunidade é essencial no processo de construção de cidades mais seguras. “A presença dos Consegs demonstra o comprometimento da população em contribuir com o trabalho das forças policiais e do Poder Público. Em Suzano, temos buscado sempre estreitar essa parceria, porque sabemos que segurança se faz em conjunto, com cada cidadão atuando como parte da rede de proteção”, finalizou.