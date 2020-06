Revitalização da estrada do Ribeirão será concluída em duas semanas, calcula Prefeitura

Um trabalho conjunto entre as Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos e de Transportes e Mobilidade Urbana está garantindo melhorias na infraestrutura da estrada do Ribeirão, no Jardim Fernandes, bairro da região norte de Suzano. A via tem 650 metros de extensão e há cerca de dez anos não recebia uma revitalização como esta. A previsão é de que a conclusão ocorra dentro de duas semanas.

Os serviços tiveram início em abril e acontecem com toda a mão de obra da Prefeitura de Suzano. No local já foram realizados adequação do sistema de drenagem, complementação de guias e sarjetas e preparação para asfalto. Atualmente, os trabalhos se concentram na pavimentação da via, que deve se estender até a próxima semana. Na sequência será feita a nova sinalização.

Na última terça-feira (2), o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi até a estrada do Ribeirão para conferir o andamento da obra ao lado dos vereadores José Carlos de Souza Nascimento, José Alves Pinheiro Neto, Leandro Alves de Faria e Marcos Antonio dos Santos, que haviam solicitado as melhorias à administração municipal. Também acompanharam a vistoria os secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Governo, Said Raful Neto.

“Depois de tantos anos, a população local pode agora contar com uma revitalização significativa que vai, sem dúvida, melhorar e muito a qualidade de vida. Essa obra integra todo o processo de reconstrução da cidade, em especial da zona norte, e é fruto da parceria do Executivo com o Legislativo”, comentou o prefeito.

A estrada do Ribeirão liga a estrada do Marengo e a avenida Jaguari, entre o Jardim Dona Benta e a Cidade Boa Vista. Nos últimos anos ficou mais populosa após a entrega de 440 apartamentos de dois conjuntos habitacionais, o Solar das Hortênsias e o Solar das Oliveiras.

“Há cerca de dez anos houve uma revitalização na via, mas com o passar do tempo e o fluxo de veículos o pavimento foi impactado. Agora, estamos garantindo melhorias em todos os aspectos, desde o fim da nuvem de poeira, que causava transtornos nas casas, até o restabelecimento do asfalto em um corredor de ônibus movimentado, que irá influenciar positivamente no tráfego local”, destacou o secretário Samuel Oliveira.