Cidades

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos

Estrutura ampliou os cuidados necessários com os animais recolhidos, fortaleceu a equipe técnica e se consolidou como referência no enfrentamento de doenças zoonóticas

14 janeiro 2026 - 20h10Por de Suzano
Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anosRevitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses de Suzano completa, nesta quinta-feira (15/01), dois anos de sua entrega com resultados que evidenciam a importância do investimento feito pelo município na proteção da saúde pública e no cuidado com os animais. Desde o início dos trabalhos no local reformado, em janeiro de 2024, a unidade passou a operar com uma estrutura mais adequada, segura e com melhores condições para os profissionais e mais qualidade no atendimento aos casos que envolvem doenças transmissíveis entre animais e humanos.

Localizada no Parque Residencial Casa Branca, a divisão recebeu, à época da entrega, uma ampla reforma que incluiu pintura geral, troca de pisos e azulejos, revitalização das baias para cães e do gatil, além da implantação de duas novas salas fundamentais para o funcionamento do serviço: uma destinada ao armazenamento de equipamentos e outra específica para o manuseio de venenos utilizados em ações de controle. A modernização da estrutura representou um marco para a política municipal de vigilância em saúde.

Ao longo desses dois anos, a unidade consolidou sua atuação no acolhimento de animais com doenças zoonóticas e no suporte a situações de maior complexidade. Desde a inauguração, o local recebeu felinos acometidos por esporotricose, doença fúngica causada pelo fungo Sporothrix, de evolução grave e que exige tratamento imediato, e quatro animais classificados como agressores, que receberam acompanhamento técnico especializado.

Atualmente, a Divisão de Controle de Zoonoses conta com um quadro de 33 funcionários. O trabalho desenvolvido no local vai além do acolhimento de animais doentes: envolve ações de vigilância, orientação à população, prevenção de surtos e apoio a outras políticas públicas voltadas à saúde coletiva.

Para a diretora de Controle de Zoonoses, Priscila Jane Arap, a evolução da unidade ao longo desses dois anos é motivo de orgulho para toda a equipe. “A revitalização nos deu condições muito melhores de trabalho e isso reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado. Lidamos diariamente com situações delicadas, envolvendo animais doentes e riscos à saúde pública, e contar com uma estrutura adequada faz toda a diferença. Mesmo nos casos mais difíceis, como os de esporotricose em estágio avançado, sabemos que oferecemos todo o cuidado possível, sempre com responsabilidade e respeito”, afirmou.

A entrega da nova sede foi resultado de um investimento de R$ 190.146,27, viabilizado por meio de emendas parlamentares dos ex-deputados Ricardo Izar Júnior e Estevam Galvão. O recurso permitiu não apenas a recuperação física do prédio, mas também a criação de ambientes específicos que ampliaram a eficiência operacional da unidade. Desde então, o espaço passou a oferecer condições mais adequadas para o abrigo temporário de cães e gatos que não podem participar de programas de adoção imediata, seja por questões de saúde, seja por comportamento agressivo.

Além do impacto direto no atendimento aos animais, a estrutura renovada contribuiu para fortalecer a integração da Divisão de Controle de Zoonoses com outras políticas públicas do município. O trabalho conjunto com diferentes secretarias e parceiros institucionais ampliou o alcance das iniciativas de prevenção, educação e controle de doenças, criando uma rede mais eficiente de proteção à população.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destaca que a revitalização representou um avanço estratégico para o município. “A atuação da Divisão de Controle de Zoonoses é fundamental para evitar a transmissão de doenças que podem impactar não só os animais, mas também as pessoas. Ao longo desses dois anos, conseguimos fortalecer a equipe, qualificar os atendimentos e estruturar melhor os processos internos, o que se traduz em mais segurança para a cidade como um todo”, ressaltou.

