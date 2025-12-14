Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Revitalização da UBS Casa Branca e do Laboratório completa dois anos

Espaços foram reformulados ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi para aprimorar cuidado com o público

14 dezembro 2025 - 18h00Por Da Reportagem Local
Saúde Celebra aniversário de dois anos da revitalização da Unidade BásicaSaúde Celebra aniversário de dois anos da revitalização da Unidade Básica - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde celebra nesta quinta-feira (11/12) o aniversário de dois anos da revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto e do Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, ambos localizados no Parque Residencial Casa Branca. Os espaços, reformulados ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, aumentaram a capacidade de atendimento da rede municipal.

No Laboratório Municipal, a pasta registrou no ano de 2023, antes da entrega dos prédios reformados, 1,58 milhão de exames; já nos dois anos seguintes, os respectivos balanços apontaram um aumento de quase 20%, com 1,8 milhão de exames feitos em 2024 e 1,78 milhão de exames realizados até novembro deste ano.

Já na UBS Casa Branca, foram contabilizados 20.290 atendimentos em 2023, quase mil a menos do que os números registrados nos dois anos seguintes; 21.239 em 2024 e 21.136 em 2025. Nesta unidade, ainda houve um acréscimo de um técnico de Enfermagem e dois médicos, que reforçaram o quadro de funcionários, atualmente composto por 39 profissionais.

Tanto o Laboratório quanto a UBS passaram por uma profunda revitalização que durou cerca de oito meses, contemplando trocas de telhados e pisos, nova pintura, mudanças na identidade visual e alterações na parte elétrica.

No primeiro, foram investidos, por parte do Poder Executivo, R$ 338.777,40. Já para as obras da UBS, onde também houve instalação de ar-condicionado, além de toldo e rampa de acesso na entrada, a prefeitura aplicou R$ 574.504,25 em recursos.

O entorno do terreno onde estão instalados os dois equipamentos também recebeu revitalização por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, com a pintura de vagas de estacionamento, guias e do abrigo de ponto de ônibus que fica próximo à entrada principal.

O secretário Diego Ferreira afirmou que os dois equipamentos são estratégicos para o atendimento no Casa Branca e em toda a cidade. “A UBS é um ponto de referência para a população local e o Laboratório atende toda a população, sendo fundamental para nossa estrutura”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi, que era secretário municipal de Saúde à época, destacou que essas entregas representaram muito para sua gestão. “Conseguimos garantir grandes avanços por meio da construção e revitalização de equipamentos importantes como estas duas estruturas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pesquisa sobre transporte em Suzano é prorrogada até fevereiro de 2026
Cidades

Pesquisa sobre transporte em Suzano é prorrogada até fevereiro de 2026

Especialista orienta como reduzir riscos de roubos, furtos e acidente
Cidades

Especialista orienta como reduzir riscos de roubos, furtos e acidente

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87
Cidades

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos
Cidades

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos

Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile
Cidades

Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile

Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes
Cidades

Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes