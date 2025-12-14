Revitalização da UBS Casa Branca e do Laboratório completa dois anos

A Secretaria Municipal de Saúde celebra nesta quinta-feira (11/12) o aniversário de dois anos da revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto e do Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, ambos localizados no Parque Residencial Casa Branca. Os espaços, reformulados ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, aumentaram a capacidade de atendimento da rede municipal.

No Laboratório Municipal, a pasta registrou no ano de 2023, antes da entrega dos prédios reformados, 1,58 milhão de exames; já nos dois anos seguintes, os respectivos balanços apontaram um aumento de quase 20%, com 1,8 milhão de exames feitos em 2024 e 1,78 milhão de exames realizados até novembro deste ano.

Já na UBS Casa Branca, foram contabilizados 20.290 atendimentos em 2023, quase mil a menos do que os números registrados nos dois anos seguintes; 21.239 em 2024 e 21.136 em 2025. Nesta unidade, ainda houve um acréscimo de um técnico de Enfermagem e dois médicos, que reforçaram o quadro de funcionários, atualmente composto por 39 profissionais.

Tanto o Laboratório quanto a UBS passaram por uma profunda revitalização que durou cerca de oito meses, contemplando trocas de telhados e pisos, nova pintura, mudanças na identidade visual e alterações na parte elétrica.

No primeiro, foram investidos, por parte do Poder Executivo, R$ 338.777,40. Já para as obras da UBS, onde também houve instalação de ar-condicionado, além de toldo e rampa de acesso na entrada, a prefeitura aplicou R$ 574.504,25 em recursos.

O entorno do terreno onde estão instalados os dois equipamentos também recebeu revitalização por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, com a pintura de vagas de estacionamento, guias e do abrigo de ponto de ônibus que fica próximo à entrada principal.

O secretário Diego Ferreira afirmou que os dois equipamentos são estratégicos para o atendimento no Casa Branca e em toda a cidade. “A UBS é um ponto de referência para a população local e o Laboratório atende toda a população, sendo fundamental para nossa estrutura”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi, que era secretário municipal de Saúde à época, destacou que essas entregas representaram muito para sua gestão. “Conseguimos garantir grandes avanços por meio da construção e revitalização de equipamentos importantes como estas duas estruturas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.