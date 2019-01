Revitalização de área no Jardim Cacique ganha apoio do Viveiro Municipal

A Prefeitura de Suzano dará suporte ao grupo de moradores que criou uma área verde no Jardim Cacique. O apoio ocorrerá por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura. A ideia da revitalização surgiu há pouco mais de três anos quando o espaço se encontrava totalmente abandonado e com muito lixo e entulho. Atualmente, a população cuida e preserva o local, que fica entre as ruas Cacique e Laércio Veloso da Cruz Gouveia.

Na última sexta-feira (25), os moradores responsáveis pela ação receberam a visita do diretor de Parques, Praças e Jardins, Márcio Alexandre de Souza. Na oportunidade, ele fez a doação de diversas mudas de flores e adubo, esclareceu sobre o objetivo do Viveiro Municipal, deu orientações básicas sobre jardinagem e tirou dúvidas a respeito do tema.



O próximo passo da parceria é que os moradores do Jardim Cacique conheçam pessoalmente a unidade, que fica no Jardim Imperador, e se utilizem dos serviços e capacitações oferecidos para a manutenção frequente da área pela qual eles são responsáveis e possam ser multiplicadores desse conhecimento.

“Reforçamos sempre que um dos objetivos do Viveiro Municipal é resgatar o título de ‘Cidade das Flores’ de Suzano juntamente com a comunidade. Muitos já entenderam que as áreas públicas são o nosso quintal, fazem parte das nossas vidas e devemos preservá-las tanto quanto fazemos com as nossas casas. Juntos podemos realizar muito mais”, ressalta.

Idealizador do projeto no Jardim Cacique, o aposentado Francisco Miguel de Assis ficou surpreso com a novidade e já aproveitou para obter dicas e fazer pedidos. “Fico muito grato pelo apoio. Desconhecia sobre o Viveiro Municipal e agora quero muito conhecer. Enquanto eu tiver saúde vou continuar cuidando do nosso espaço. Tenho prazer de manter tudo limpo e preservado. Se cada um fizesse um pouquinho a cidade permaneceria bonita sempre”, disse.



Além dele, Nelson Conceição e Márcia da Silva também são os zeladores do jardim. O local conta com várias espécies de flores e árvores que eles mesmos plantaram. Também há placas em todo o espaço que solicita com palavras pintadas à mão para não jogar lixo e não arrancar as plantas. “No começo foi muito difícil, pois fizemos tudo sozinhos. No entanto, agora, já somos exemplo e conseguimos levar mais conscientização. Vamos continuar zelando pelo nosso jardim. Ficando bom aqui, melhoramos a vida de todos com mais segurança e qualidade de vida”, reiterou Márcia.



Aqueles que desejam conhecer o trabalho desenvolvido, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica localizado no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Quem tiver interesse em adquirir as mudas, basta ir até o endereço e apresentar um documento original com foto e um comprovante de residência. Para outras informações, o telefone para contato é o (11) 4749-3943.