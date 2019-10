Revitalização de canteiro central da avenida Jaguari entra na última fase

A revitalização do canteiro central da avenida Jaguari, no Jardim Dona Benta, está entrando na terceira e última fase e deverá ser concluída até o final deste mês. Os trabalhos são realizados por meio de mão de obra própria da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano em trecho de 400 metros entre as avenidas Francisco Marengo e Boa Vista. A melhoria é um compromisso firmado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi durante reunião com comerciantes locais realizada em 29 de agosto.

Entre os serviços estão reconstrução do canteiro com implantação de rampas, escadas e corrimãos, instalação de novas lixeiras e troca da iluminação pública. “O objetivo é garantir toda a acessibilidade necessária para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, proporcionando principalmente um padrão no canteiro central, que estava todo irregular, o que também será positivo para as pessoas que comercializam seus produtos naquele ponto”, explicou o secretário Ari Serafim Barbosa.

A primeira parte do canteiro foi demolida e uma nova já está concretada. A segunda também está em andamento e deve ser finalizada nos próximos dias. O terceiro trecho é mais elaborado, já que necessita de novas escadas – pois atualmente há degraus irregulares – com corrimãos e também rampas de acessibilidade. A previsão é de que todo esse serviço seja concluído nas próximas duas semanas. Na sequência, integrantes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura executarão trabalhos de paisagismo. A ação já finalizada é a da troca da iluminação pública: parte é de luminárias de LED e outra de lâmpadas metálicas.