Revitalização de trecho da avenida Francisco Marengo chega à última etapa

A última etapa das obras de requalificação de um trecho de 860 metros da avenida Francisco Marengo, na região do Jardim Revista, foi iniciada nesta terça-feira (06/02) pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. O local, que recebe um grande fluxo de veículos pesados, está localizado no sentido bairro-centro, entre o entroncamento com a rua do Cruzeiro e a ponte que passa sobre o rio Tietê.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário Samuel Oliveira vistoriaram as obras no período da tarde. As intervenções começaram em dezembro passado e estão previstas para serem concluídas nesta sexta-feira (09/02). No período, a via passou por reforço no solo e troca de guias e sarjetas e, nesta terça-feira, as equipes realizaram a aplicação de binder, material que serve para formar a camada de ligação da pavimentação para receber a camada de asfalto, finalizando os serviços.

As atividades estão sob responsabilidade da Renov Pavimentação e Construções Ltda e contam com um investimento de R$ 1.447.296,68. Todo o valor usado na obra é proveniente do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), do governo federal.

O secretário pontuou que as intervenções darão mais fluidez ao trânsito e tornarão a circulação de veículos mais segura. “Este trecho recebe um volume muito alto de carros, ônibus e caminhões, já que estamos falando da principal via de ligação da região norte, que é a mais populosa da cidade, para a região central. O traçado é de curva e está localizado próximo à ponte do rio Tietê, então priorizamos o reforço no solo para que o trabalho de pavimentação fosse eficiente”, destacou Oliveira.

A obra também beneficiará motoristas de outros bairros. Algumas vias situadas nas proximidades, como o Recreio Sertãozinho e a Chácara Mea, também foram revitalizadas pela prefeitura ao longo deste ano. Entre elas, podem ser citadas as ruas Governador André Franco Montoro, C, Norma da Silva Brasil, Rosa Umehara Manabe, 12, 13, Orlando Garcia, Saburô Manabe e Sérgio Domingos, além da estrada Mauro Amarante Neves. Somente na Chácara Mea, somados os trechos asfaltados, foi proporcionada a pavimentação em aproximadamente cinco quilômetros que formam o corredor da linha de ônibus 03TR Terminal/Chácara Mea.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi citou os avanços do município em relação à pavimentação. “Esta obra afetará de forma positiva os moradores que precisam se deslocar diariamente nesta região para trabalhar. Outros locais, como as avenidas Brasil e Vereador João Batista Fitipaldi, também fazem parte desta transformação que fizemos em Suzano. Estamos atendendo aos anseios dos moradores e sabíamos que este trecho precisava de mudanças”, finalizou o chefe do Poder Executivo.