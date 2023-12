Revitalização de via do Parque Buenos Aires é concluída

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, entregou na última semana a obra de revitalização da rua José de Araújo Júnior, localizada no Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras. Com um investimento de R$ 664.913,53 por parte do Poder Executivo municipal e do governo do Estado, a via passou por várias mudanças enquanto esteve em obras. A empresa responsável pelas obras foi a Casamax Comercial e Serviços Ltda.

As intervenções ocorreram por meio do programa estadual “Nossa Rua”, que é realizado em parceria com os municípios paulistas para a aplicação igualitária em obras de pavimentação. A via beneficiada em Suzano foi um pedido do vereador Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado.

O traçado passou por pavimentação com piso intertravado, serviços de drenagem, manutenção e troca de guias, sarjetas e área de passeio que beneficiaram principalmente um córrego que fica na parte central da via.

“As intervenções foram necessárias para ajudar no escoamento da água em dias chuvosos. As mudanças nas guias e sarjetas também vão ajudar na circulação de pessoas e o passeio se tornou mais acessível também”, destacou o secretário Samuel Oliveira.

“Gostaria de agradecer ao governo do Estado pelo olhar para nossa cidade, ao secretário Samuel pelo empenho e ao vereador Toninho Morgado por ter nos apresentado essa demanda. Essa é mais uma obra de infraestrutura como tantas outras que tivemos nesta gestão, como a da avenida Brasil, que melhoram a qualidade de vida das pessoas, valorizam os imóveis e contribuem com o fluxo do trânsito de veículos. Prometemos que faríamos essa obra e cumprimos”, encerrou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.