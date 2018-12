Revitalização do Baruel chega na etapa de retirada de pavimento

As obras de revitalização do bairro Baruel, localizado às margens da rodovia Índio Tibiriçá, estão avançando como planejado.

O projeto esta em fase de requalificação da parte física próxima a famosa Igreja da Praça Ernestina Maria de Jesus. Projeto impulsionará a visitação de turistas na região.

Nesta etapa, as equipes estão trabalhando na remoção de uma parte do pavimento feito de paralelepípedos, que segundo os responsáveis será reutilizado em uma das entradas do bairro. O antigo asfalto da praça da igreja está sendo removido, enquanto é feita a compactação da sub-base que receberá os bloquetes intertravados na área. As equipes também trabalham na construção de um estacionamento, abertura das vias e a colocação de guias.

Segundo a Prefeitura, os próximos passos da revitalização visam à instalação elétrica e paisagismo. Também haverá um processo de recuperação da vegetação da área, com intuito de preservar a mata ciliar às margens da rodovia.

Um dos objetivos da administração municipal é reforçar a importância do Baruel, considerado um Marco Zero do município. O bairro também abriga a famosa Igreja do Baruel, construída por volta do século XVIII.

"Já podemos ver que a praça vai ficar muito bonita, aposto que o número de visitantes vai disparar. Investimentos como este são muito importantes para a valorização da história de Suzano" diz a zeladora da Igreja do Baruel, Célia Castro. Para a dona de casa, Gilmara Rodrigues, o processo de revitalização também irá melhorar a qualidade de vida dos moradores, principalmente na mobilidade urbana e na iluminação da área.

"Queremos ampliar a área no entorno da Igreja Baruel para torná-la um pólo turístico, com a implantação do "Centro de Turismo do Baruel".

A previsão para a conclusão dos trabalhos é de até 150 dias" segundo a prefeitura. A área do Baruel tem 4,2 mil metros e já atrai turistas todos os anos. As obras também irão garantir mais espaço para a tradicional Festa do Baruel, que irá enaltecer a região como um pólo turístico, movimentando a economia local.