Revitalização do Canil Municipal de Suzano segue até outubro Trabalho executado no Jardim Casa Branca para recuperação das instalações para cães e gatos, inclusive do centro cirúrgico, entrou na etapa final

Por de Suzano 12 SET 2018 - 18h11

Revitalização do imóvel, que era aguardada há muitos anos pela comunidade, foi autorizada pelo Poder Executivo no início deste ano Foto: Maurício Sordilli/Secop-Suzano A obra de revitalização do Canil Municipal de Suzano, localizado no Jardim Casa Branca está na etapa final. A expectativa é de que seja concluída em outubro. Segundo o Setor de Controle de Zoonoses, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, foram investidos R$ 245 mil para a reforma da estrutura que acomoda cães e gatos capturados em vias públicas ou em situações de risco. Também estão sendo recuperadas as instalações do centro cirúrgico, o que viabilizará pequenas intervenções nos animais coletados. A revitalização do imóvel, que era aguardada há muitos anos pela comunidade, foi autorizada pelo Poder Executivo no início deste ano. O trabalho vem sendo realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Para o secretário de Saúde de Suzano, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, o investimento no Canil Municipal permite melhoria da qualidade de vida da população suzanense e do trato aos animais. “Providenciar instalações adequadas ao trabalho de nossos agentes de Zoonoses tem sido uma demanda constante nos últimos anos e a atual gestão tem trabalhado para executar esse projeto. Queremos oferecer as melhores condições para cães e gatos que são levados até lá”, explicou Guillaumon.

