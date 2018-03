Revitalização do Centro Cultural Boa Vista será concluída ainda neste mês

A obra de revitalização do Centro Cultural Nelson da Cruz, no Sesc, distrito do Boa Vista, será concluída no final deste mês, afirma a Prefeitura. O objetivo é proporcionar maior comodidade e mais serviços à população.

As melhorias no local tiveram início no final de 2017. O imóvel, onde funcionam também o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e uma base da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, também passou por modificações para melhor acomodar ambas as partes e atender adequadamente a cada necessidade dos servidores municipais.

Foram feitas reformas no telhado e no sistema de escoamento de água, pintura externa da fachada, troca de vidraças e instalação de grades para proteção, poda de árvores, capinação de gramados no entorno, melhorias na rede elétrica e renovação da iluminação. Também houve remanejamento interno, o que acarretou em mais um ambiente para atividades.

A depredação, causada pela ação de vândalos no Centro Cultural Boa Vista ao longo dos anos e que não contou com a devida manutenção em gestões passadas, acabou ocasionando o redirecionamento de oficinas culturais e atividades diversas para entidades parceiras na região norte. Com a entrega do imóvel, prevista para o final do março, será possível reunir novamente a comunidade no local.