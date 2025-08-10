Revitalização do Centro prevê ruas com fios aterrados e sem postes

A Prefeitura de Suzano quer aterrar os fios e revitalizar o Centro da cidade e ouvirá comerciantes para entender a viabilidade e a opinião dos trabalhadores da região central. A informação foi passada e explicada pelo prefeito Pedro Ishi, que participou do DS Entrevista nesta segunda-feira (4).

De acordo com o chefe do Executivo municipal, existe a proposta para um modelo da região central. A Prefeitura deve visitar outras cidades que também aterraram os fios.

“Temos uma proposta de projeto modelo na região central. Pensamos em algumas coisas, mas tudo para discutir com o comerciante, que é a pessoa que trabalha todos os dias e tem conhecimento da área. Tem a possibilidade de aterramento dos fios, tirarmos os postes que estão ali. Temos uma proposta legal, vamos fazer visitas a algumas cidades que fizeram trabalhos parecidos em locais, como São José dos Campos. Depois de ter esse entendimento, queremos chamar os comerciantes para ver se é viável ou não. Queríamos fazer mudanças na região central de Suzano, que tem a mesma cara há muitos anos, então queríamos revitalizar”, explica o prefeito.

O aterramento dos fios, na visão de Pedro Ishi, não deve ter um alto custo por conta do avanço da tecnologia. “Em outros tempos tinha esse problema com o alto custo, mas porque a tecnologia não era como hoje. Por parte da concessionária, não é visto um recurso tão alto para ser feito. Acreditamos que dependendo do espaço que temos, é tranquilo”.

Em São José dos Campos, cidade citada como exemplo pelo prefeito, o investimento para aterramento de fio e retirada de postes custou cerca de R$ 25 milhões, de acordo com a Folha de São Paulo. O trabalho foi feito em uma extensão de 1,1 km e incluiu, também, o alargamento de calçadas, a melhoria na drenagem e ações de paisagismo.

“Vamos estudar certinho, vai ser bacana conhecer, conversar com comerciantes, Associação Comercial e Empresarial (ACE) e EDP. Imagina como ficaria bonito o nosso centro sem postes, fios, sem poluição visual, com tudo aquilo liberado, tendo as fachadas bacanas, mudando as faixas. Uma revitalização como um todo, mas acho que ficaria bacana”, continuou Pedro.

Além da ideia de aterramento dos fios e retirada dos postes, o prefeito falou sobre a padronização de fachadas. Atualmente, há uma minuta de projeto de lei prevendo a padronização das fachadas comerciais da cidade, especialmente na área central. Além disso, o documento desencoraja pichações em edifícios comerciais e industriais.

O projeto foi interrompido em 2021, durante a pandemia da Covid-19. A ideia da Prefeitura é reavaliar e atualizar a minuta, buscando retomar as discussões ainda neste ano.

Além da padronização de fachadas, o prefeito disse que a administração precisa mexer na via, nas calçadas e na permeabilidade do chão. Ele falou querer, também, colocar locais de descanso para as pessoas que estão andando.

“A padronização das fachadas é uma lei que temos, mas mais do que mexer na fachada do comerciante, temos que mexer na via, no calçamento. Temos uma proposta de alguns locais para termos uma melhor permeabilidade do solo, termos alguns pontos de descanso para as pessoas que estão andando. Temos uma proposta, mas tudo isso discutindo com o comerciante, entendendo qual a necessidade daquilo e debatendo o projeto em várias mãos”, finalizou Pedro Ishi.

A participação completa do prefeito de Suzano no DS Entrevista pode ser vista no Facebook, YouTube e no site do Diário de Suzano.