Revitalização do Dona Benta tem previsão de término para o 2º semestre

As obras de revitalização no trevo do Jardim Dona Benta, localizado na região norte de Suzano, estão previstas para serem concluídas no segundo semestre deste ano. De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura, os serviços de drenagem, calçadas, guias e sarjetas já foram realizados.

Com a revitalização do trevo a população do bairro vai ter mais agilidade no trânsito local e público, que atende a uma demanda antiga da comunidade daquela região.

Com a padronização das calçadas e sarjetas o tráfego de munícipes e o escoamento das águas nas chuvas serão melhorados. A administração municipal estará pavimentando o trecho da ponte do bairro até a rotatória.

Além disso, os moradores serão contemplados com a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dona Benta que está prevista para ser entregue no final deste mês, pelo o que informou a Prefeitura.

O bairro do Baruel também está passando por processo de revitalização e a ação tem como objetivo tornar o local em um centro de cultura, já que é um dos pontos turísticos do município, além de ser um marco histórico para a cidade, que ajudará a fomentar o turismo e o lazer em Suzano.

Os moradores e comerciantes que residam e trabalham nas proximidades do trevo do Jardim Dona Benta, comentam sobre a obra que contempla o bairro e acreditam que, quando for finalizada, trará benefícios à população da região. O ajudante geral de obras e morador do bairro, José Fabio Teixeira, diz que o projeto de revitalização trará melhorias aos moradores e comerciantes. Ele afirma que as obras tiveram início no começo do ano e pede por mais rapidez em relação à finalização. "Vai ser bom pra população". A comerciante Selma Souza conta que o local, quando for totalmente finalizado e contemplado com os serviços que ainda precisam ser executados, ajudará a população a poder transitar com mais tranquilidade e acessibilidade.