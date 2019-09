Revitalização do entorno da Igreja do Baruel será entregue na sexta-feira

Os serviços de revitalização do entorno da Igreja do Baruel, no distrito de Palmeiras, se encerram nesta semana. A previsão é de que o novo espaço seja entregue nesta sexta-feira (27), a partir das 13 horas, a fim de introduzir a programação da 103ª Festa do Baruel, que começa no próximo sábado. Os trabalhos estão na reta final, com o acabamento da pintura e da sinalização da área, além dos detalhes finais na iluminação e limpeza do local, que recebeu novo pavimento com bloquetes e jardinagem.

A Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, popularmente conhecida como Praça do Baruel, teve uma série de melhorias nos últimos meses. Houve colocação de guias e sarjetas, troca de pavimento, remoção de antigas estruturas do logradouro, topografia, preparação de solo, paisagismo e substituição da iluminação pública. Além disso, o local ainda ganhou duas novas esculturas temáticas do artista plástico Rodrigo Bittencourt. O investimento total está estimado em R$ 1.337.631,99, sendo R$ 648.875,93 oriundos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A entrega da praça será marcada por uma série de atividades junto à comunidade, a partir das 13 horas, com parque inflável gratuito, feira gastronômica e de artesanato e apresentações de dança e fanfarra antes da cerimônia de inauguração, que ocorrerá às 18 horas. No período da noite, ainda estão previstos shows dos músicos Leon Guerreiro e Marcos & Bueno.

Os trabalhos, acompanhados pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, visam a implantação de um centro turístico na área de 4,2 mil m², conhecida como o local da fundação histórica de Suzano.

O objetivo da obra, anunciada na última edição da Festa do Baruel, é manter as tradições do município em uma nova configuração do espaço, que no futuro poderá contar com um polo de gastronomia, fomentando ainda mais turismo na região. No local, oito famílias instaladas irregularmente em uma Área de Preservação Permanente (APP), junto à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), foram encaminhadas para conjuntos habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida", do governo federal.

O entorno da praça apresenta importância histórica ao município, sendo o berço do povoamento durante a época colonial e o marco zero de Suzano, onde a cidade se originou antes da expansão ferroviária no início do século XX. A Igreja de Nossa Senhora da Piedade (Igreja do Baruel), edificada no século XVII e reconstruída em 1916, ainda hoje é protagonista da cultura e tradição suzanenses, refletida em mais de cem anos de história.

Festa

A 103ª Festa do Baruel se inicia no próximo sábado (28), a partir das 10 horas, com exposição fotográfica, quermesse, feira de artesanatos, shows e apresentações. A edição ainda será marcada pelas tradicionais caminhadas e missa campal. O evento é realizado pela Comissão da Igreja do Baruel, com o apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A programação completa pode ser conferida na agenda de eventos em www.suzano.sp.gov.br.

Moradores apostam no reforço do turismo com nova obra

Os moradores do bairro do Baruel, que residem nas proximidades da Igreja e da Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, ambas localizadas no bairro do distrito de Palmeiras, afirmam que o bairro vai poder atrair turistas, contribuindo com o setor do turismo e da cultura em Suzano, já que o Baruel recebeu ações de revitalização.

De acordo com o decorador e pintor, Jair Silveira Moraes, o bairro totalmente revitalizado vai fomentar o turismo na região. "Creio que vai ajudar bastante o turismo e a cultura na cidade e também na região. É algo importante".



A zeladora da Igreja do Baruel e moradora do bairro, Célia de Castro, explica que a Igreja vai receber mais visitantes agora que o bairro passou por processo de revitalização. "Vai ajudar bastante o turismo e a cultura, é o marco zero da cidade. Vai ficar bem melhor, teremos mais turistas e mais pessoas virão às missas realizadas na Igreja". Segundo Célia, a Igreja é tudo o que o bairro tem. "A Igreja é o que chama atenção aqui no nosso bairro, mas ela nunca esteve abandonada", finaliza.



"Eu moro aqui há 10 meses. Mas sempre vinha para o bairro (Baruel). Agora que recebeu revitalização, a cultura e o turismo serão impulsionados", afirma o operador de empilhadeira, Edvaldo Cavalcanti.



O pintor José Carlos de Lima, morador do bairro há 19 anos, comenta sobre a história e tradição do bairro. Segundo ele, o movimento nas festas do Baruel havia caído. "Era triste ver o bairro abandonado. Agora mais pessoas virão para cá. É tradição. O movimento nas festas, de 2002 para cá caiu um pouco".