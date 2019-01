Revitalização do trevo do Dona Benta começa nesta segunda-feira; avenida deve ser evitada

A Prefeitura de Suzano vai dar início nesta segunda-feira (07/01) às obras de revitalização do trevo do Jardim Dona Benta, localizado na região norte da cidade. Para tanto, as Secretarias Municipais de Manutenção e Serviços Urbanos e de Transporte e Mobilidade Urbana pedem para que os motoristas evitem a avenida Francisco Marengo principalmente nos horários de pico - das 6h30 às 9h30 e entre 16 e 19 horas. Equipes das pastas já se preparam para minimizar os impactos no trânsito local. As obras deverão ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2019.

Na região do Jardim Dona Benta, o secretário municipal de Transporte, Claudinei Valdemar Galo, explica que foram implantadas sinalização com placas e faixas para alertar os motoristas e pedestres sobre o início das obras. Para o início das intervenções, os munícipes poderão contar com o sistema “Pare e Siga”, com a presença de agentes de trânsito no local, que vão garantir a segurança e melhor mobilidade dos veículos e pedestres.

Já nesta segunda-feira, o trevo receberá serviços de topografia e a instalação do canteiro de obras. “Apesar dos maquinários mais pesados chegarem na quarta-feira (09/01), é prudente que os motoristas evitem àquela região desde do início da semana, principalmente nos horários de pico. Estamos pensando em todos os detalhes para minimizar ao máximo os impactos causados pela obra. Contamos com a compreensão da população para que essa melhoria tão importante possa ser executada da melhor forma possível”, afirmou o secretário de Manutenção, Ari Serafim Barbosa.

De acordo com o prefeito em exercício Walmir Pinto, O projeto pretende garantir mais segurança e organização para milhares de pedestres e motoristas, que passam pelo local diariamente. "O trabalho que vamos começar no Jardim Dona Benta prevê diversas intervenções, como o alargamento da avenida Francisco Marengo, que passará a ter três faixas. Também está no cronograma a construção de uma alça de acesso para a utilização de quem sai do bairro e a instalação de um semáforo que vai ajudar a tornar a conversão mais fácil e organizada. A população contará ainda com paisagismo e vagas de estacionamento", detalhou Walmir.

Já os pontos de ônibus existentes serão realocados, sendo que um será instalado na avenida Francisco Marengo e outro na rua Orlando Fava, para quem utiliza as vias sentido bairro. Ao todo, serão contemplados 37 veículos do transporte público, entre vans e ônibus, bem como os mais de 20 mil automóveis, caminhões e motocicletas que passam pelo local.

O projeto será executado pela empresa Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação. O valor total do investimento é de R$ 507.494,29, sendo R$ 394.200,00 liberados pelo Governo Estadual e o restante por meio de contrapartida municipal.