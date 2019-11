Rincão das Lendas começa a ter água encanada e coleta de esgoto

A população do Rincão das Lendas, no distrito de Palmeiras, agora tem água encanada e coleta de esgoto. O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi até a rua Santa Gema na manhã desta sexta-feira (1°) para acompanhar o início dos trabalhos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para promover as ligações em cerca de cem imóveis. Os serviços se estenderão para as outras quatro vias do bairro e a previsão é de que sejam finalizados ainda neste mês.

O Rincão das Lendas já contava com rede coletora de esgoto há alguns anos, mas não com de abastecimento de água. Nos últimos dois meses foram implantados três quilômetros de tubulações, ação que foi concluída no dia 19 de outubro passado. Faltava agora realizar as ligações, tanto de água como de esgoto. Cabe aos moradores instalarem as caixas primeiramente em suas propriedades para que a Sabesp possa providenciar o serviço, que inclui a implantação de um relógio medidor de consumo.Até então, a população local dependia de fossas para o despejo de esgoto e de poços artesianos e até de caminhões-pipa da Prefeitura de Suzano para abastecimento de água.

“Esta era uma situação inaceitável, em pleno século 21. O que testemunhamos agora foi o início da concretização de um verdadeiro sonho para moradores do bairro Rincão das Lendas. Parece algo simples, mas representa a espera de muitas décadas dessas famílias. Por meio de uma importante parceria conseguiremos garantir a melhoria da qualidade de vida a centenas de pessoas, que agora terão água na torneira e destinação certa para o esgoto”, disse o prefeito. Inclusive, os detritos coletados serão enviados para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no Parque Maria Helena.

Acompanharam o prefeito durante o início dos trabalhos nesta sexta-feira a presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione; o diretor de Manutenção e Serviços Urbanos em Palmeiras, Luiz Carlos Geraldo; o gerente da Sabesp no Alto Tietê, Eduardo Camargo; o gerente de Manutenção de Esgoto, Willian Ferreira dos Reis; e o gerente de Divisão, Zemicindo Miguel Mendes.