Rio Guaió em Suzano está na lista do DAEE para receber obras

O Rio Guaió, em Suzano, compõe a lista de afluentes do Rio Tietê para receber obras de desassoreamento.

A informação é do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

O órgão vai abrir os envelopes das empresas concorrentes da licitação para obras de desassoreamento, desobstrução e adequação de foz em seis afluentes do Rio Tietê, na região entre SP e Mogi das Cruzes.

O investimento está previsto em R$ 11,7 milhões.

O pacote inclui: em São Paulo (1 mil metros do ribeirão Lageado, entre a foz junto ao rio Tietê e a linha férrea da CPTM); Guarulhos (1 mil metros do córrego das Pedrinhas, no trecho entre o rio Tietê e a rodovia Ayrton Senna); Poá (1 mil metros do córrego Itaim, no trecho entre a rotatória da avenida Marginal e a rodovia Mogi-Guararema); Suzano (1,5 mil metros do Rio Guaió, no trecho entre a foz junto ao rio Tietê e a rodovia Mogi-Guararema); Suzano-Itaquá (1,3 mil metros do rio Jundiaí, no trecho entre a foz junto ao rio Tietê e a estrada do Preju); Mogi das Cruzes (3 mil metros do rio Jundiaí, no trecho entre a avenida das Orquídeas, na várzea do rio Tietê, e a rua José Pereira).

“São intervenções importantes que vão contribuir de maneira significativa para reduzir a ocorrência de alagamentos nestes pontos”, destaca o superintendente do DAEE, Francisco Eduardo Loducca.

As concorrências são do tipo Pregão Presencial e para cada afluente há um contrato.

A abertura dos envelopes será realizada em sessões públicas na sede do DAEE, entre os dias 24 e 30 de julho.

Estarão presentes representantes do DAEE e as empresas participantes, que seguirão os protocolos adotados como medida de segurança e prevenção ao Covid-19 (Novo Coronavírus),, uso de máscara, álcool gel e distância de 1,5 metros entre as pessoas.