Rio Tietê transborda e deixa em alerta população do Miguel Badra

Os impactos causados pelas chuvas, nesta semana, continuam trazendo prejuízos. No Miguel Badra Baixo, área próxima ao Rio Tietê, em Suzano, moradores ainda estão reparando os danos da chuva de ontem limpando as casas e as ruas.

Os muros das residências estão marcados com a altura que a água chegou ontem. Além disso o trecho do Rio Tietê na Rua Ulísses Izaías de Almeida está transbordando, com muito lixo e alagando as ruas nas proximidades.

A dona de casa, Maria das Neves, 66, moradora do bairro há 20 anos, estava limpando a calçada e contou que a situação não é de hoje, mas agora com a novidade do fechamento da Barragem da Penha, tudo pode piorar. "Esse rio já transbordou várias vezes, agora está transbordando novamente e daqui a pouco a água e o lixo vão entrar na casa das pessoas", afirmou.

Além disso, alguns moradores ainda não conseguiram reparar os danos de ontem e já estão se preparando para o que pode acontecer. Como no caso do ajudante, João Bezerra da Silva, 44, morador da rua Avelino Teixeira. "É muito preocupante, ontem já tive que subir todas as minhas coisas e mesmo assim perdi dois colchões. Hoje estou tentando tirar o barro de dentro de casa. A rua do lado ainda está alagada, mas agora é por conta do Rio, nós não sabemos mais o que fazer", lamentou.

Já o comerciante Arnaldo Luís de Melo, 65, morador da Avenida Miguel Badra, contou que naquela área faz tempo que não entra água das casas, por conta de um investimento dos moradores, mas que agora já estão preocupados pois há 20 anos sofriam muito com os transbordamentos do Rio.

"Os moradores daqui se juntaram e aterraram as casas, foi a solução para nós, mas mesmo assim quando aumenta o nível do Rio, a água chega bem perto das casas. Já estamos preocupados", afirmou. A Prefeitura de Suzano solicitou ao Governo Estadual o desassoreamento dos rios que cortam o município. Sendo eles: Guaió, Tietê, Jaguari e Taiaçupeba-Mirim, o que deve impactar de forma positiva, evitando situações de enchentes.

Além disso, diversas medidas são tomadas ao longo do ano para prevenir o impacto das chuvas. Para denunciar descarte irregular devem ser feitas pelos telefones 4745-2046 e o telefone do plantão do Plano Verão é o 4745-2150.

Nesta semana, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) confirmou fechamento de Barragem da Penha, em São Paulo, o que pode ter prejudicado as cidades da região.

De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) a ação poderá trazer reflexos negativos para as cidades da região devido ao represamento da água do Rio Tietê nos trechos que estão justamente nas cidades do Alto Tietê, com destaque em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. O DAEE nega que a ação terá influência no Alto Tietê. Leia a matéria abaixo.