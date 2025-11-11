Rio Una é limpo em trecho entre a Padre Eustáquio e o Leon Feffer

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizou, no último sábado (08/11), uma limpeza na parte do rio Una localizada no trecho entre a rua Padre Eustáquio, no bairro Vila Amorim, até o viaduto Leon Feffer. O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanharam o andamento dos trabalhos.

Eles estiveram às margens do rio, na oportunidade, para verificar a movimentação da escavadeira e a atuação das equipes da pasta na área subterrânea, quando observaram as intervenções relacionadas à preservação das aduelas, com o objetivo de assegurar a condição adequada para o fluxo da água.

As atividades realizadas nesta faixa, que tem aproximadamente 500 metros de extensão, complementa o trabalho que já está sendo realizado desde o início do mês, num outro trecho, de aproximadamente 1,5 quilômetro, que fica entre o rio Tietê e as imediações da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A galeria que passa embaixo do viaduto Leon Feffer também será contemplada, integrando o conjunto de ações voltadas para o combate às cheias.

O planejamento destinado ao reforço da limpeza dos rios, tendo em vista a proximidade do período de chuvas, já alcançou o rio Jaguari recentemente, entre a segunda quinzena de setembro e a primeira semana de outubro. Os serviços desenvolvidos em parceria com o governo paulista, neste caso, buscaram preservar a condição de ruas e residências dos bairros Cidade Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Carmem, Jardim Santa Inês, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Fernandes e Jardim Graziela.

Paralelamente a essa atividade, está sendo realizada, por meio da autarquia estadual SP Águas, o desassoreamento do rio Tietê, que começou em 2023 e deverá garantir, até o ano que vem, a remoção de 315 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos. A mesma autarquia deverá começar, a partir de dezembro deste ano, o mesmo serviço nos rios Guaió e Taiaçupeba, para preservar as condições dos bairros da região central como Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis e o limite com Mogi das Cruzes, assim como os bairros da região sul do município.

Samuel Oliveira destacou o empenho da administração municipal para evitar comprometimento das vias públicas, casas e estabelecimentos comerciais com a chegada das chuvas. “Estamos mobilizados com a limpeza dos rios e dos bueiros, para evitar acúmulo de aǵua nos dias de precipitação elevada. Nossas equipes estão nas ruas executando as atividades que se fazem necessárias para garantir tranquilidade aos moradores”, ressaltou.

Já Pedro Ishi afirmou que a limpeza está sendo feita, inclusive, aos finais de semana, para que não seja registrado nenhum tipo de ocorrência relacionada ao aumento do volume dos rios. “Estamos trabalhando para que os corpos d’água fiquem absolutamente desobstruídos, por meio da atuação das nossas equipes e dos equipamentos voltados a esse trabalho. Já estivemos no rio Jaguari e no rio Tietê ao longo deste semestre. Agora, foi a vez de conferirmos o trabalho no rio Una”, finalizou o chefe do Executivo municipal.