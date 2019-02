Rio Una transborda e bairros ficam alagados após chuva

A chuva que caiu em Suzano durante esta segunda-feira (4) provocou transtornos para moradores da região central e dos bairros. O Rio Una transbordou e prejudicou moradores das imediações. O bairro da Quinta Divisão ficou alagado.

Segundo Juliane Ferrarace, a chuva só trouxe estragos. “O Rio Graió também transbordou e casas foram invadidas pela água suja proveniente do esgoto”, lamentou. Ela disse que a Rua Rubi foi uma das mais atingidas. "No pico da chuva, o negócio ficou feio. Aqui sempre alagou, mas, após a construção do Trecho Leste do Rodoanel, ficou muito pior. É muita sujeira. E, agora, o resultado é este. Falta limpeza", enfatizou.

Rosangela Cardoso Varani é moradora da Rua Arnaldo Figueiredo, no bairro Quinta Divisão. Por causa das chuvas de ontem, as ruas estão intransitáveis. "Aqui carro não passa. Aqueles que tentam ficam sem placas, ou param no meio do caminho. Os moradores têm de andar no meio da água de barro, podendo contrair uma doença".

O morador Sunao Teruya reclamou da situação da Estrada Adutora, localizada na Quinta Divisão. De acordo com o morador, a rua está está cheia de buraco, sem asfalto e sem segurança para os residentes. Ele explica que liga para o DER, que informa que não possui contrato de reforma da via. Por conta das chuvas dos últimos dias, os moradores estão ilhados.

Segundo o morador, a Estrada fica próximo ao Magic City. Na semana passada, a Prefeitura de Suzano informou que vem se preparando constantemente para o atendimento em casos de desastres. Inclusive, com a capacitação de moradores da cidade. O Plano Verão foi lançado no início de dezembro.

Os agentes da Defesa Civil treinaram técnicas de resgate com o Corpo de Bombeiros e receberam novos equipamentos, também no começo de dezembro.