Risco do coronavírus provoca queda no movimento das lojas

Os impactos do novo coronavírus já podem ser notados nos comércios e lojas do centro de Suzano. As ruas que costumam carregar um grande volume de pedestres no dia-a-dia estão cada vez mais vazias. Esse cenário tem afetado os estabelecimentos da região. Alguns comerciantes da cidade explicam que as vendas caíram radicalmente nos últimos dias.

O balconista de uma loja de acessórios para celular na Rua General Francisco Glicério, Lucas Barbosa, disse que o movimento tanto na loja quanto nas ruas da região central diminuiu bastante, e que acredita que a causa seja por conta do coronavírus. Além disso, ele fala quais medidas os funcionários da loja têm tomado para evitar a propagação do vírus. "Estamos higienizando bem as mãos com álcool, por conta do contato com celular, que nós temos bastante, e por causa do contato com dinheiro também."

Em uma loja de departamento, também na região central da cidade, a gerente Cristina da Silva disse que apesar do movimento ter caído na loja, as pessoas ainda vão ao estabelecimento, mas em busca de um produto em específico: o álcool em gel. De acordo com a gerente, somente na tarde do dia 16, entre 700 e 800 pessoas foram ao local em busca do higienizador.

Como medida de prevenção, Cristina disse que todos os funcionários estão sendo orientados no que fazer para evitar a propagação do vírus. "Todos estão sendo instruídos no que fazer. Utilizar álcool em gel a cada meia hora, passar nas maçanetas, nos corrimãos, nos caixas, máquinas de cartão e nos teclados"

Sobre o impacto econômico na cidade, a Associação Comercial de Suzano (ACE Suzano) disse que ainda não recebeu informações referentes às quedas nas vendas, mas que acredita que isso deve acontecer nos próximos dias, "tanto que o governo federal já tomou algumas medidas de incentivo para as micro e pequenas empresas prevendo uma diminuição nas vendas."

Se possível, a associação recomenda que os lojistas da região permitam que os colaboradores possam trabalhar remotamente. A entidade também reforça a importância de seguir todas as medidas de higienização recomendadas pelo Ministério da Saúde, como higienização das mãos e superfícies, evitar tocar as mucosas do corpo, e manter os ambientes arejados.