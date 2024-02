Robinho recebe medalha 'Antônio Marques Figueira' nesta sexta-feira

A Câmara de Suzano realizará nesta sexta-feira (16), às 18h30, uma sessão solene para a entrega do Título de Empresa Cidadã à Contabyte Consultoria, Administração e Gestão Contábil e a Medalha Antônio Marques Figueira ao seu fundador e CEO, o empresário e professor Robinson Guedes. As homenagens são de autoria do vereador Lazario Nazare Pedro (Republicanos), Lázaro de Jesus, e foram aprovadas pelos demais vereadores.

“A homenagem é um reconhecimento do papel exemplar e ativo enquanto entidade empresarial comprometida com o desenvolvimento socioeconômico, a inovação tecnológica e a formação de mão de obra qualificada na cidade de Suzano”, afirma Lázaro de Jesus no projeto de decreto legislativo que resultou na homenagem.

Fundada há quase uma década, a Contabyte gera mais de 100 empregos diretos e indiretos e se destaca por seu compromisso com a inovação tecnológica, investindo em processos de modernização que a colocam na vanguarda do setor. “Essa orientação para inovação é também um poderoso vetor para a atração e retenção de talentos na cidade, posicionando Suzano como um polo de desenvolvimento tecnológico e empresarial”, completa o parlamentar.

Robinson Guedes é casado com Marina Braha Morais Guedes e pai do estudante de Medicina Iwan Braha Morais Guedes. De 1992 a 2004, atuou na Prefeitura de Suzano, e de 2005 a 2011, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Em outras duas ocasiões, Guedes foi homenageado pela Câmara de Suzano: em 2000, como Funcionário Público Municipal do Ano, e em 2022, como Contador do Ano.

O empresário também é especialista em Contabilidade Eleitoral e dá aulas no Centro Universitário UniPiaget, onde foi coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração.

Sua atuação como consultor em Finanças Públicas estende-se por municípios como Ubatuba, São Roque, Salesópolis, Caraguatatuba e Poá. O homenageado ainda é presidente da Associação dos Contadores do Alto Tietê.

Guedes tem mais de 35 mil seguidores nas redes sociais e seus vídeos já foram vistos por mais de 10 milhões de pessoas.