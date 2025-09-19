Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 19 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cultura

'Rock no Parque' presta homenagem a Ozzy Osbourne neste domingo

Atrações sobem ao palco a partir da 13h30; evento será realizado em frente ao Pavilhão de Cultura Zumbi dos Palmares

19 setembro 2025 - 18h00Por Fernando
'Rock no Parque' presta homenagem a Ozzy Osbourne neste domingo'Rock no Parque' presta homenagem a Ozzy Osbourne neste domingo - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

Em homenagem ao cantor e compositor Ozzy Osbourne, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá neste domingo (21/08) uma edição especial do projeto “Rock no Parque”. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, celebrará um dos maiores nomes do heavy metal, que morreu em julho deste ano. O evento gratuito ocorrerá em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, das 13h30 às 17h30.

A atividade terá início com a apresentação da banda Makinario, formada por Zé Fênix (vocal), Joel Quiental (guitarra), Silas Morato (baixo) e Bruno Sampaio (bateria). O grupo promete recriar a energia e os clássicos do heavy metal, em um repertório dedicado a ícones como Iron Maiden e Metallica, além do próprio Black Sabbath, banda que teve Ozzy como seu fundador e vocalista entre os anos de 1968 e 1979.

Em seguida, a banda suzanense Two Rocker sobe ao palco com um repertório que transita do rock ao pop, inspirado em bandas clássicas como The Cranberries, R.E.M. e Bon Jovi. O grupo é formado por Paula e Jairo (vocal), Felipe (guitarra) e Lucas (contrabaixo).

Por fim, sobe ao palco a banda Sabbath Bloody Tribute, dedicada a homenagear Ozzy Osbourne. O grupo reproduz com fidelidade e intensidade dele no Black Sabbath, resgatando toda a banda nos anos 1970. A formação conta com Kadu (guitarra), Allan (baixo), Ricardo (bateria) e Cido (vocal).

Ozzy Osbourne foi vocalista do Black Sabbath por quase 11 anos, período em que ajudou a moldar o heavy metal. Após deixar a banda, iniciou uma carreira solo de sucesso mundial. Ele faleceu aos 76 anos, vítima de infarto, semanas depois de seu último show. Ícone irreverente e carismático, tornou-se um dos nomes mais conhecidos e influentes da história do gênero.

O secretário José Luiz Spitti destacou que a edição será marcante por relembrar um dos maiores nomes do heavy metal. “Ozzy não foi apenas a voz do Black Sabbath, mas também um artista que influenciou milhares de pessoas. Homenageá-lo é valorizar um ícone mundial da música e, ao mesmo tempo, oferecer um momento de cultura e celebração”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também

ACE Suzano celebra 57 anos com festa no Clube Suzaninho no próximo dia 26
Cidades

ACE Suzano celebra 57 anos com festa no Clube Suzaninho no próximo dia 26

DER instala radares e inicia fase de testes na Índio-Tibiriçá
SP-031

DER instala radares e inicia fase de testes na Índio-Tibiriçá

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional
Cidades

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte
Cidades

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte

Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública
Denúncia

Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública

Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno
Cidades

Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno