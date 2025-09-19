'Rock no Parque' presta homenagem a Ozzy Osbourne neste domingo

Em homenagem ao cantor e compositor Ozzy Osbourne, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá neste domingo (21/08) uma edição especial do projeto “Rock no Parque”. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, celebrará um dos maiores nomes do heavy metal, que morreu em julho deste ano. O evento gratuito ocorrerá em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, das 13h30 às 17h30.

A atividade terá início com a apresentação da banda Makinario, formada por Zé Fênix (vocal), Joel Quiental (guitarra), Silas Morato (baixo) e Bruno Sampaio (bateria). O grupo promete recriar a energia e os clássicos do heavy metal, em um repertório dedicado a ícones como Iron Maiden e Metallica, além do próprio Black Sabbath, banda que teve Ozzy como seu fundador e vocalista entre os anos de 1968 e 1979.

Em seguida, a banda suzanense Two Rocker sobe ao palco com um repertório que transita do rock ao pop, inspirado em bandas clássicas como The Cranberries, R.E.M. e Bon Jovi. O grupo é formado por Paula e Jairo (vocal), Felipe (guitarra) e Lucas (contrabaixo).

Por fim, sobe ao palco a banda Sabbath Bloody Tribute, dedicada a homenagear Ozzy Osbourne. O grupo reproduz com fidelidade e intensidade dele no Black Sabbath, resgatando toda a banda nos anos 1970. A formação conta com Kadu (guitarra), Allan (baixo), Ricardo (bateria) e Cido (vocal).

Ozzy Osbourne foi vocalista do Black Sabbath por quase 11 anos, período em que ajudou a moldar o heavy metal. Após deixar a banda, iniciou uma carreira solo de sucesso mundial. Ele faleceu aos 76 anos, vítima de infarto, semanas depois de seu último show. Ícone irreverente e carismático, tornou-se um dos nomes mais conhecidos e influentes da história do gênero.

O secretário José Luiz Spitti destacou que a edição será marcante por relembrar um dos maiores nomes do heavy metal. “Ozzy não foi apenas a voz do Black Sabbath, mas também um artista que influenciou milhares de pessoas. Homenageá-lo é valorizar um ícone mundial da música e, ao mesmo tempo, oferecer um momento de cultura e celebração”, disse.