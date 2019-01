Rock solidário vai ajudar professor com câncer raro

O Projeto Unidos pela Fraternidade, um grupo de voluntários que se reúne para fazer o bem, vai promover neste sábado (19), na Cervejaria Benjamin (Rua Quinze de Novembro, n° 297, no Centro de Suzano) um show beneficente em prol do professor ferrazense Rodrigo Sanchez, que sofre com um câncer raro. A música ficará por conta da Banda CW, que tocará grandes sucessos do rock n’ roll.

O Projeto Unidos pela Fraternidade teve início em junho de 2017. A responsável pelo projeto, a vendedora Luciane Aguiar, de 32 anos, contou que o grupo realiza diferentes ações sociais, por meio de doações que podem ser em produto ou em dinheiro. “Temos uma voluntária que conhece o Rodrigo e, assim que ela nos contou sobre o caso, imediatamente começamos a pensar como poderíamos ajudar. Aí veio a ideia do show beneficente”, disse.

O professor Rodrigo sofre com um tumor peritônio, um câncer na membrana que protege os órgãos. Com 37 anos e duas filhas pequenas, precisa passar por uma cirurgia o mais rápido possível, no entanto, essa velocidade somente será conseguida se o procedimento for realizado na rede particular. O problema é que o valor da cirurgia é alto: R$ 150 mil. Com o salário de professor, cerca de R$ 1,9 mil, e sem plano de saúde, Sanches não tem nenhuma condição de arcar com tamanha despesa.

Em poucos meses, já perdeu 36 quilos. Convivendo com muitas dores, passa o dia a base de medicações, o que inclui morfina. Caso demore para fazer a operação, o câncer pode se alastrar e atingir os órgãos.

Apesar do momento delicado do professor, um elemento passou a jogar a seu favor: a solidariedade. Primeiramente foram os alunos que fizeram uma vaquinha virtual e conseguiram arrecadar mais da metade do valor necessário para a cirurgia. Agora, o Projeto Unidos pela Fraternidade entra em ação e promove o rock solidário.

“Nos unimos para fazer o bem, sem pedir nada em troca. Com a ajuda de todos, o professor Rodrigo vai conseguir sair dessa situação”, garantiu Luciane.

Quem quiser ajudar o professor com dinheiro a conta para depósito é a seguinte: Banco Itaú, Ag. 0239, Conta Poupança 02909-3/500, Favorecido: Luciane Aguiar. Todo valor doado será revertido ao Rodrigo e contas serão prestadas.

ROCK SOLIDÁRIO

Dia 19/01 (sábado), a partir das 22 horas

Local: Cervejaria Benjamin (Rua Quinze de Novembro, n° 297, no Centro de Suzano)

Mulher: R$ 10,00

Homem: R$ 20,00

Toda verba arrecadada será revertida ao professor Rodrigo Sanches