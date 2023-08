Roda de debate orienta sobre situações de violência doméstica

A Prefeitura de Suzano promoveu uma roda de debate voltada para o combate à violência doméstica na manhã desta sexta-feira (25/08), no Cineteatro Wilma Bentivegna. O evento foi realizado por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Governo e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), como parte da campanha "Agosto Lilás".

Entre os presentes estavam a presidente do CMDM, Laís Matos; a vice-presidente do CMDM e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da 55° Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), Jaqueline Ferreira; a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silmara Marcelino; a gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila, e o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, autor do livro “Até que a morte nos separe“.

Abordando uma variedade de temas, como ações para proteção de direitos femininos em Suzano e formas de potencializar o trabalho diário do setor público, alguns dos tópicos levantados incluem os serviços de emergência e os canais de denúncia disponibilizados pelas forças de segurança em âmbitos municipal e nacional, a identificação da violência doméstica, as políticas de ressocialização de agressores e iniciativas de suporte às vítimas.

Palestrantes

A delegada Silmara Marcelino, em sua fala, destacou a importância das denúncias para proteção das vítimas. O secretário municipal de Comunicação Pública reforçou a importância do evento e da pluralidade da discussão.