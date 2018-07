Rodoanel: revisão de projeto prevê desapropriações para alça

A recente mudança de planos para a alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) continua em trâmite de avaliação entre a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a concessionária SPMar.

A ligação ao complexo viário, que será instalada na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), segue a ideia originalmente proposta em 2011 e passará por revisão. Desapropriações serão incluídas em projetos, afirma Artesp.

De acordo com a agência, a revisão do plano se faz necessária porque a área que receberá a estrutura apresenta novas condições, sobretudo, de urbanização. "Feitas as adequações necessárias, a concessionária poderá seguir com as aprovações dos projetos funcionais e executivos, verificando as desapropriações que serão incluídas, inclusive a revisão do licenciamento ambiental conforme necessário".

A expectativa é de que esses trâmites sejam concluídos até o segundo semestre de 2019. Já o período de obras está estimado em 12 meses, a partir do início das construções. A Artesp aponta um orçamento de R$ 65 milhões em investimentos.

Em Suzano, a secretaria de Planejamento Urbano e Habitação aguarda novas manifestações do Governo do Estado de São Paulo sobre novos estudos e cronograma de obras, além de prazos.

Mudança

O governador Márcio França (PSB) confirmou a retomada dos planos da alça do Rodoanel para a SP-66 em maio. Por três anos, os estudos foram concentrados na instalação da estrutura na estrada dos Fernandes, na região suzanense da Chácara Sete Cruzes. A mudança é justificada tanto pelo Estado como pelos prefeitos que defendem o maior desenvolvimento da região e a redução de custos de implantação na SP-66, onde já existe um acesso do complexo viário próximo à Poá.