Rodovia Mogi-Bertioga recebe placas de contenção

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou, na semana passada, que as obras na pista da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foram concluídas no dia 7 de março, com a liberação total do tráfego.

No momento, ocorre a finalização do projeto executivo, com a instalação de placas de contenção de talude e muretas de concreto, na lateral da via.

Circulam diariamente pela rodovia, em média, 12 mil veículos – o fluxo segue normalmente. O Departamento monitora a via por meio das viaturas das Unidades Básicas de Atendimento.

A Mogi-Bertioga ficou 16 dias interditada em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também houve interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão.