Rodovia Mogi-Bertioga tem trânsito tranquilo no sentido ao litoral

O trânsito na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi Bertioga, foi normalizado nesta sexta-feira (16) após um fluxo intenso de veículos que se dirigiu ao litoral norte na última quinta-feira (15), feriado da Proclamação da República.

Parte dos viajantes deve se manter nas praias até domingo (18), quando retornam pela via- onde é esperado novo pico de movimento.

As operações nas estradas se mantêm até terça-feira, dia 20, já que o feriado de Consciência Negra é celebrado em algumas cidades do Estado. Na região, seis municípios acatam a data. Na tarde desta sexta-feira (16), o movimento na Mogi-Bertioga era tranqüilo e sem nenhuma ocorrência registrada ao longo via.

A expectativa é de o cenário também se mantenha assim durante este sábado (17). Domingo, o fluxo deve se intensificar novamente.

Até o momento, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ainda não divulgou nenhum balanço oficial de veículos que trafegaram pela rodovia ao longo do feriado prolongado.

No corredor Ayrton Senna/Carvalho (SP-70), a concessionária Ecopistas estima que até 1,6 milhões de veículos transitem pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos, sendo que na de Itaquaquecetuba a expectativa era de que 374 mil veículos deixassem a capital com destino ao interior e às praias do litoral norte.

No retorno, em direção à capital, a previsão é de que o tráfego nesta via seja mais intenso entre 16 horas e 21 horas de domingo e entre 15 horas e 17 horas de terça-feira (20).