Rodoviária deve receber 20 mil passageiros no período de Natal

Às vésperas do Natal, o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone em Mogi das Cruzes registrou na sexta-feira (22) maior movimento de passageiros em comparação aos últimos dias. De acordo com a Prefeitura de Mogi, cerca de 20 mil passageiros devem circular pela rodoviária nesse fim de semana. O DS esteve no local e conversou com quatro moradores da região. Eles viajarão para suas cidades natais e também para lugares pela primeira vez para comemorar as festas de final de ano com a família.

Uma das viajantes que saiu ontem, rumo a Capital do Rio de Janeiro, foi a arquiteta Merilyn Pina. Ela mora em Mogi e disse que estava feliz em saber que em poucas horas estaria nos braços da família. "Todo final de ano é especial e costumo passar com a minha família, que mora no Rio. Vou aproveitar muito com eles, pois como trabalho aqui, fica difícil ir para lá. Meu marido vai no Ano Novo, o que completará a comemoração", salientou.

Outro caso idêntico, mas com rumo diferente, foi do cabeleireiro Robson Oliveira. Ele chegou de viagem de Santa Catarina e logo embarcou para Santos, onde moram os parentes. "Faço essa visita todos os anos no mesmo período. Estou acostumado e é muito bom estar perto de quem à gente gosta", frisou.

Já o aposentado Simão Deofino Nascimento partia para Teresina, no Piauí. Ele disse que estava contente porque adora conhecer lugares novos.

"Todo ano fico com a minha família nessa época. Essa é a primeira vez que visitarei essa cidade, que deve ser maravilhosa. Amo viajar e aproveitarei o máximo".

Por outro lado, a doméstica mogiana Neuba Rodrigues Pereira irá viajar para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para se divertir. Ela contou que esse será o primeiro ano que passará longe da família durante o Natal e Ano Novo. "Vou para descansar e me divertir muito, virar realmente uma criança. Paguei o ano inteiro a viagem e agora está na hora de aproveitar com a minha filha. Não estou triste que vou passar as principais datas comemorativas do ano longe da minha família, pois toda vez tenho que ficar cozinhando e lavando louça. Agora será diferente", enfatizou.